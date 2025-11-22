Три возрастных кризиса: как помочь ребенку и себе их пережить

Дети растут, вместе с ними возрастают и вызовы для родителей. Кризис трех лет, кризис семи лет, подростковый период — в эти моменты общение с ребенком может стать настоящим испытанием. Но именно такие этапы помогают ребенку развиваться и становиться увереннее в себе. О том, как пройти через кризисы, «Вечерней Москве» рассказала Елена Степанова, психолог семейного центра «Молодая гвардия» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Кризис — это не просто капризы и изменения в поведении. Это этап, когда ребенок открывает себя, учится понимать свои желания и границы. Каждый кризис играет ключевую роль в формировании личности, — рассказала специалист.

Кризис трех лет

Ваш малыш вдруг начал отказываться от помощи, топает ногами и твердит: «Я сам». Ребенок впервые ощущает себя отдельной личностью. Ему важно доказать: «Я могу! Я умею!», а упрямство и капризы — это способ заявить о своей самостоятельности.

— Позвольте ребенку делать то, что ему по силам: надевать ботинки, наливать воду в стакан, убирать игрушки. Будет неидеально — и это нормально. Даже если результат далек от совершенства, отметьте старания: «Ты сам надел штаны! Молодец!».

— Называйте чувства. Скажите: «Ты злишься, потому что не получается» или «Ты расстроился, когда я не дала тебе ложку». Так малыш научится понимать свои эмоции.

— Будьте спокойны. Если ребенок кричит и топает, не отвечайте тем же. Тихое: «Я вижу, ты рассердился» работает лучше, чем нравоучения.

— Давайте выбор. Вместо приказа предложите варианты: «Будешь умываться сейчас или через 5 минут?», «Какую футболку наденешь — красную или синюю?» Это снижает напряжение.

— Устанавливайте границы мягко, но четко. «Рисовать можно на бумаге, а не на стене», «Кушать нужно за столом, а не перед телевизором». Повторяйте правила спокойно и уверенно.

Помните, что кризис трех лет — не болезнь, а естественный этап развития. У одних детей он проходит бурно, у других — почти незаметно. Всё индивидуально. Не вините себя, если иногда эмоции берут верх. Родителям тоже нужно отдыхать и восстанавливать силы, — отметила психолог.

Кризис семи лет

Ребенок говорит, что уже совсем взрослый, резко реагирует на критику, проявляет интерес к семейным делам и «взрослым» разговорам.

Ребенок переходит из дошкольного возраста в младший школьный. Вместо игр — учебная деятельность, которая требует концентрации и внимания. А новая роль и адаптация к новым требованиям приводят к изменениям в поведении и восприятии мира.

— Поощряйте самостоятельность: доверяйте небольшие домашние обязанности, подготовку домашнего задания.

— Проявляйте внимание и заинтересованность. Находите время для совместных занятий, разговоров по душам, обсуждения его интересов и школьных дел.

— Будьте последовательны. Если что-то запретили — придерживайтесь своего решения до конца. Ребёнок должен понимать правила.

— Помогайте общаться. Учите ребенка выражать свои мысли и чувства спокойно и вежливо. Будьте для него хорошим примером — показывайте доброту, терпение и честность.

— Составьте распорядок дня. Вместе с ребенком распишите: когда вставать, завтракать, идти в школу, секцию и отдыхать. Начните с распорядка на несколько дней, потом на неделю — так легче привыкнуть к расписанию.

Подростковый бунт

Ваш спокойный ребенок вдруг превратился в человека, который спорит по любому поводу, хочет всё делать по-своему, экспериментирует с внешностью, не признает правила — перед вами подросток и это его бунт.

Ребенок отделяется от родителей, активно ищет себя и свое место в обществе. Он хочет быть полностью независимым и не признает правила. Этот время исследований и перемен. И все это сопровождается гормональной перестройкой.

— Разговаривайте открыто. Слушайте спокойно и внимательно. Старайтесь понять его точку зрения. Не надо сразу кричать и запрещать. Лучше скажите: «Я думаю, это не лучшая идея. Расскажи, почему ты хочешь сделать так?».

— Уважайте личное пространство. Разрешите подростку обустроить комнату по его вкусу. Не ругайте за закрытую дверь. Перед входом постучитесь и спросите, можно ли войти. Каждому человеку иногда нужно спокойствие и уединение.

— ­Устанавливайте границы разумно. Обсуждайте их с подростком. Если что-то запрещаете, обязательно объясните, почему. Старайтесь слушать его мнение и вместе ищите лучшее решение.

— Поддерживайте интересы. Не ругайтесь, что подросток все снимает на телефон. Спросите: «Удалось ли снять что-то интересное?». Поинтересуйтесь, какие у него творческие планы.

— Обращайтесь за помощью. Если вам трудно, обратитесь к психологу. Специалист поможет найти общий язык и наладить доверительные отношения с ребенком.

Подростковый возраст ребенка, наверное, один из самых сложных для родителей. Дети начинают испытывать границы на прочность. Чтобы снизить уровень сопротивления, постарайтесь быть для него другом. Не стоит читать нравоучения и ругать, иначе подросток больше не захочет с вами делиться своими переживаниями, просить совета. Говорите: «Да, ты совершил ошибку. Как ты думаешь, что нужно было сделать, чтобы этого не произошло?». Обязательно поддерживайте, предлагайте помощь: «Давай подумаем вместе, как это исправить. Помните: бунт — это не война с родителями, а поиск себя. Ваш ребёнок проходит важный этап взросления, и ваша задача — поддержать его, сохранив доверительные отношения, — заключила Елена Степанова.

Для поддержки московских семей работают 22 городские организации помощи родителям с детьми: 13 семейных центров, Ресурсный центр «Отрадное», Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево», а также пять особых семейных центров для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

