Топ-9 народных лайфхаков при лечении детей

В сезон ОРВИ врач скорой помощи, педиатр Дмитрий Молодой поднял тему "бабушкиных лайфхаков" — устаревших или "народных" методов лечения, которые в наше время выглядят дикими. Но по-прежнему мамы и бабушки пытаются "лечить" детей теми же способами, которые когда-то, будучи детьми, испробовали на себе. В лучшем случае эти методы бесполезны, в худшем — могут навредить здоровью ребенка.

© Freepik

1. Моча как антисептик. Намочить детские носки, надеть и завернуть в пакеты — от кашля и температуры.

На самом деле: Любые формы уринотерапии не имеют ничего общего с медициной. Они не только бесполезны, но и опасны.

«Настоящие фанаты метода возражают: "Нет, а вы попробуйте!" (есть пруфы). Делать мы этого, конечно же, не будем и пожелаем им здоровья... В первую очередь ментального», — пишет доктор в своем Telegram-канале.

2. Керосин от вшей, ангины, всех болезней сразу.

«У меня была взрослая пациентка с химическим ожогом кожи головы керосином. Догадалась, прежде чем мазать ребенка, проверить на себе. Но не додумалась сходить в аптеку за специальным средством», — рассказывает врач.

3. Грудное молоко в нос, уши, глаза.

Молоко — пища. Ей не место в носу и тем более в ушах и глазах. Фанаты метода вспомнят про лизоцим, который содержится в молоке. Что ж, он и в слюне содержится. Но "плюнуть в глаз" — это не так эстетично. Хотя по неэффективности и небезопасности эти методы вполне сопоставимы.

4. Лепешка из картофеля с медом на грудь при кашле.

Не имеет отношения к медицине. Как и медовые растирания от пневмонии.

5. Сера из ушей от "заедов" на губах.

"Сера из ушей" — специальный секрет, вырабатываемый железами кожи наружного слухового прохода. По смыслу и "эффективности" метод неотличим от уринотерапии. Пробовать не надо. Бальзам для губ — лучше.

6. Малосольные огурцы на запястья и в носки при температуре.

Туда же водочно-уксусные компрессы. Не имеет смысла, не работает. Кто и почему решил, что должно, уже никто не помнит.

7. Кусок мыла в попу ребенку при запоре. Зубчик чеснока (туда же) от глистов.

Крайне негуманные, вызывающие огромный дискомфорт методы. Натуральное издевательство над ребенком, отмечает врач.

8. Лечение насморка закапыванием свекольного, морковного, лукового сока.

Это крайне болезненная процедура, не приводящая ни к чему, кроме ожога слизистой.

9. Мазать нос вазелином для защиты от вирусов.

Судя по всему, в случае с вазелином вирус должен поскользнуться и выпасть. К сожалению, так не работает. Даже если в теории допустить, что наносимые пальцем средства и работают (что крайне сомнительно), длина и толщина пальцев не позволит покрыть мазью всю слизистую носоглотки. А значит, вирус беспрепятственно проникнет через незащищенные участки.