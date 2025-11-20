В Госдуме дали советы, как привить ребенку любовь к чтению

Пример читающих родителей очень важен для формирования у ребенка любви к чтению. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев, отметив, что приучать детей к книгам нужно с малых лет.

© Freepik

«Приохотить ребенка к чтению с ранних лет — значит обеспечить ему "буст", уникальные преимущества перед мало читающими сверстниками, которые попросту упустят время для формирования важных качеств. Ведь есть вещи, которые необходимо делать на определенном этапе развития. Чтение — это базовый, важнейший навык в современном мире. Если в доме много книг и ребенок растет в читающей семье, он и сам в раннем возрасте потянется к красивым томикам на полках. Малыш видит книги в руках родителей, они любят ему читать, мама, папа и ребенок читают все вместе, разыгрывают сценки из сказок. В уютной, теплой атмосфере, в кругу семьи маленький человек формирует привязанность к чтению. Пример родителей — важных людей для малыша — тоже играет большую роль. Велика вероятность, что он повторит этот паттерн», — сказал он.

Толмачев подчеркнул, что лучше всего для чтения подходят книги русских и советских авторов, которые поднимали в своих произведениях темы, интересные детям и подросткам.

«Начинаем с малого: конечно, первые книги — это сказки и стишки. Есть книги для чтения взрослыми детям, для совместного чтения и, наконец, первые книги для самостоятельного чтения. Родители, переходя от одного вида к другому, сами могут понять и оценить, что малыш готов приниматься за чтение сам. Как правило, от наблюдения и повторения за старшими он переходит к самостоятельным попыткам читать вслух. Золотой фонд чтения в этом возрасте — русские народные сказки, поэтические произведения классиков для детей. Младшим школьникам интересны книги о животных, далеких странах, технике. Кто в детстве не проходил этап увлечения динозаврами, сокровищами Древнего мира, пиратами и космонавтикой? В центре внимания ребят, которые учатся в средней школе, — человек. Дружба, первая любовь, соперничество. И здесь снова на помощь приходят наши классики. Русская и советская литература — это энциклопедия человеческих взаимоотношений, и подростковые годы самое время в нее погружаться. Старшеклассникам нужны сложные темы для размышления, тренировки принятия решений и выбора стороны. Пора браться за философские темы, бытийные вопросы и современную литературу, развивать независимость суждений и художественный вкус», — добавил он.

Депутат посоветовал родителям не давить на детей, а подбирать соответствующую их возрасту интересную литературу.