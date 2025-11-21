Педиатр рассказал, как укрепить иммунитет ребенка с помощью питания

Исследования ученых Сеченовского Университета показали: дефицит Омега-3 есть практически у всех детей, и это напрямую влияет на иммунитет, развитие мозга и общее самочувствие. Как с помощью правильного питания укрепить здоровье ребенка, "Российской газете" рассказала врач-педиатр, гастроэнтеролог Сеченовского центра материнства и детства Светлана Жучкова.

Сейчас много говорят о том, что наш иммунитет "живет" в кишечнике, что от здорового пищеварения и микрофлоры зависит и наше самочувствие, и способность сопротивляться болезням. Чем могут помочь гастроэнтерологи?

Светлана Жучкова: Ученые Сеченовского Университета - среди них директор Клиники детских болезней Наталья Анатольевна Геппе - опубликовали исследование, в котором выяснили влияние на организм ребенка Омега-3 жирных кислот. Полиненасыщенные жирные кислоты помогают синтезировать необходимые организму вещества, обладают противовоспалительным действием, влияют на развитие мозга, глаз, репродуктивной системы.

Анализы сделали 90 детям - и совсем малышам, и подросткам. И у всех оказался дефицит таких кислот. Объяснить это просто: это взрослые знают, как полезна средиземноморская диета с ее рыбой, морепродуктами, цельнозерновыми хлебцами, овощами и фруктами, семенами и орехами, оливковым маслом, а детей редко можно соблазнить рыбой и салатами.

Участникам нашего исследования стали давать рыбий жир из дикого камчатского лосося в качестве добавки, и мы увидели, что дети стали меньше болеть, а если и заболевали, то легче переносили инфекцию. У детей улучшились память, внимание, сон и аппетит, уменьшилась тревожность. А вслед за этим - усидчивость и успеваемость в школе.

Полиненасыщенные жирные кислоты уменьшают даже симптомы аутоиммунных заболеваний (болезней, при которых иммунитет атакует собственные клетки) так же, как и витамин D. Колекальциферол не только помогает усваиваться кальцию, фосфору, укрепляет кости и иммунитет, но и снижает рецидивы при бронхиальной астме, уменьшает воспаление при ревматоидном артрите, нормализует нервно-мышечную и эндокринную функции.

Как можно обнаружить, что Омеги и витамина D в организме ребенка не хватает? Ведь не стоит принимать витамины "вслепую"?

Светлана Жучкова: Существуют специальные лабораторные исследования. Например, в нашем Центре материнства и детства для выявления дефицитов витамина D, Омега-3 и Омега-6 и других элементов проводят специально разработанный расширенный анализ с использованием масс-спектрометрии.

Стандартные анализы вроде бионического анализа крови и липидного профиля, который показывает уровень жиров, недостаточно информативны. А новый метод позволяет найти дефициты или неправильное соотношение полиненасыщенных жирных кислот сначала у беременных, потом у младенцев (в этом случае можно проверить не кровь, а материнское молоко, чтобы лишний раз не травмировать малышей), а затем у детей.

А на что должны обратить внимание родители?

Светлана Жучкова: Если ребенок недобирает в весе, отстает в росте, часто болеет, стал вялым (а ребенок должен быть активным, безудержным - так, чтобы вы уставали, а он был готов еще гулять и играть), ему явно чего-то не хватает. Часто я вижу ошибки, когда у подростков со слабостью, субфебрилитетом (длительно сохраняющейся небольшой температурой - чуть выше 37 градусов), низким артериальным давлением диагностируют анемию и назначают препараты железа и магния. На самом деле чаще всего причина - в дефиците витаминов группы В и витамина D, Омега-3 жирных кислот.

Мы, конечно, можем выявить дефициты, назначить добавки - в основном это Омега3, Омега-6, железо, цинк, витамин C, D. Но ни одна добавка не заменит полноценного питания!

К чему приводит однообразное питание?

Светлана Жучкова: Самый яркий показатель - ребенок часто болеет. Часто - это больше пяти или шести раз в год или реже, но тяжело, когда приходится назначать серьезную противовоспалительную и антибактериальную терапию. Его развитие затормаживается - причем не только физическое, но и психическое.

Очень часто ребенок охотно ест макароны, хлеб, печенье, сладкие блюда (не говорю уже о чипсах и прочих снеках), а вот овощи, рыбу и даже мясо съесть его не заставишь. И если родители идут на поводу, ребенок расплачивается тем, что это сказывается на развитии его нервной системы, приводит к дефициту микро- и макронутриентов, снижает иммунитет. Творожки и сладкие йогурты вместо сыра и творога пагубно влияют на микробиоту кишечника и развивают неправильные пищевые привычки.

Понятно, что за правильное питание ребенка ответственны прежде всего родители, мама или папа, если он тоже принимает участие в готовке. Что вы им посоветуете?

Светлана Жучкова: Да, пищевые привычки - и правильные, и неправильные - формируются прежде всего в семье. Причем не обязательно, что родители сами неправильно питаются. Сейчас многие взрослые люди ведут здоровый образ жизни, следят за рационом и занимаются спортом. Но детей включают в такой оздоровительный режим далеко не всегда.

Понятно, что ребенок выберет скорее макарошки с сосиской, чем котлету из натурального мяса с овощами, но с этим нужно не смиряться, а работать.

У меня в практике был случай, когда родители кормили своего малыша в течение двух лет молоком, печеньем и растворимой кашей под предлогом, что он ничего другого не ест. В итоге у ребенка резко ухудшилось поведение, и он перестал разговаривать, хотя до 1,5 лет мальчик развивался нормально. Ребенка обследовали и диагностировали расстройство аутистического спектра. Вы знаете, что распространенность аутизма сейчас растет? Есть результаты исследований, показавшие: этот диагноз относится к аутоиммунным заболеваниям, прогрессирующим на фоне дефицитных состояний. Но многие мамы и папы, к сожалению, об этом не задумываются.

То есть неправильное питание - это не только сниженный иммунитет, проблемы с ЖКТ, но и более массированные риски для здоровья?

Светлана Жучкова: В Центре материнства и детства мы наблюдаем детей с тяжелыми ревматическими заболеваниями, бронхиальной астмой, поливалентной аллергией и видим, что при неправильном, несбалансированном питании заболевания протекают тяжелее и чаще возникают побочные эффекты от лечения. Поэтому сбалансированная пища - способ профилактики самых разных недугов.

Что еще, кроме "правильной тарелки", нужно делать родителям, чтобы ребенок рос здоровым?

Светлана Жучкова: Все советы стары как мир и хорошо известны - закаливание и занятия спортом. Но делать это нужно с умом. Закаливание нужно вводить постепенно и в комфортном для ребенка режиме. А спортивных занятий достаточно одного часа два-три раза в неделю.

Возможно, вы удивитесь, но, например, детям с хроническими заболеваниями носоглотки мы рекомендуем занятия зимними видами спорта. Фигурное катание или непрофессиональный хоккей - лучшее лекарство от ларингитов, ринитов, фарингитов.

Хорошо укрепляют организм, улучшают выносливость занятия плаванием, легкой атлетикой, боевыми искусствами, велосипедный спорт, а также командные игры, такие как футбол, волейбол, баскетбол. Они развивают еще и социальные навыки. Выбор зависит от индивидуальных предпочтений и физических особенностей ребенка.

Самое простое - это прогулки на свежем воздухе, лучше всего в парке, не меньше часа в день.

Сегодня бич - лишний вес и ожирение. А что можно сказать о худеньких детях? Это нормально - "вырастет - наберет килограммы"?

Светана Жучкова: Надо сказать, что дефицит веса ничуть не менее опасен, чем его избыток.

И худые, и полные дети болеют одинаково часто. Поэтому нужно обращать внимание на индекс массы тела ребенка и не списывать возникшие проблемы на то, что у него есть хроническое заболевание или он "просто вот такой".

При избыточном весе необходимо проконсультироваться с педиатром, эндокринологом, гастроэнтерологом, а возможно, и психологом, который будет работать со всей семьей.

Например, если у родителей лишний вес, с большой долей вероятности ребенок тоже станет полным - но не из предрасположенности, а потому что все взрослые дома привыкли есть много, предлагать добавку, заставляют съедать все до последней крошки. Но это можно изменить.

У нас были случаи, когда ребенок проходил лечение, мы давали семье рекомендации, как наладить образ жизни, а потом они пропадали из поля зрения. И когда мы связывались с ними, родители отвечали, что у ребенка все хорошо, холестерин в норме, нет проблем с ЖКТ и бесконечные ОРВИ прекратились, вот они и не приходят на прием.

Другой фактор риска - наследственность. Например, если ребенок часто болеет, долго кашляет после болезни, у него были пневмонии, бронхиты, а в семье встречались бронхиальная астма, сахарный диабет, псориаз, у ребенка большой риск аутоиммунного заболевания. И если вовремя обратить на это внимание, изменить образ жизни пациента, то можно предотвратить заболевание или существенно снизить его тяжесть.

Еще тревожным звоночком должны стать изменения в поведении, эмоциональном состоянии ребенка - если он слишком возбужден или апатичен, стал агрессивным или перестал учиться. Причин может быть множество, начиная с дефицита необходимых микро- и макронутриентов и заканчивая психическим расстройством, которое нужно вовремя начать лечить.

Можно перечислять очень долго. Но лучше всего, чтобы у ребенка был один врач, который знает его с рождения. Тогда он сможет среагировать на изменения. Например, бывает так: ребенок хорошо развивался, обладал отменным аппетитом, а сейчас отказывается от полезных продуктов, у него появились проблемы с ЖКТ, он хуже растет, а кожа стала сухой. Велика вероятность, что так проявляется аллергия или непереносимость, например, белков коровьего молока, лактозы или глютена. Такие расстройства есть более чем у 30 процентов детей. Особенно часто они возникают у недоношенных детей или тяжело перенесших какие-либо инфекции, в том числе COVID-19, а также при аллергии в семье.

Сейчас мы наблюдаем большое количество случаев именно гастроинтестинальной формы аллергии: рефлюкс-эзофагиты, гастроэнтероколиты, проктиты. Хронические воспаления в стенке кишечника приводят к дефицитным состояниям, повышается проницаемость для различных аллергенов, что, в свою очередь, способствует развитию воспалительных реакций в организме. Если раньше никто долго не мог понять, почему так происходит, и при отсутствии кожных изменений ребенка продолжали поить молоком, от которого ему плохо, то сейчас можно сделать генетический анализ, сдать анализ крови на пищевые аллергены, воспалительные маркеры и скорректировать рацион пациента, вовремя назначить необходимое лечение и не допустить развития серьезных осложнений.

Светлана Николаевна, можно ли вывести формулу, как вырастить здорового ребенка?

Светлана Жучкова: Да, и она очень проста. Чтобы вырастить здорового ребенка, необходимо обеспечить ему сбалансированное питание, регулярную физическую активность, соблюдать режим дня и график медицинских осмотров.