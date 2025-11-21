Психолог пояснил, чем опасна для ребенка гиперопека родителя

Гиперопека и гиперконтроль — это страшные вещи, которые вредят как ребёнку, так и родителю, рассказала в беседе с RT клинический психолог Марианна Абравитова.

© Freepik

«Надо понимать, что такие гиперопеканты — это невротики до мозга костей. И если у них рождается ребёнок или они берут его под опеку и воспитывают, то получаются такие же невротики», — отметила она.

В данной ситуации очень высокий уровень тревожности наблюдается и у тех и у других, продолжила специалист.

«Последствия здесь — что у таких людей никогда не вырастет здоровая личность. Есть несколько вариантов. Первый классический вариант — в большинстве случаев вырастают люди, которые закрываются. Они не могут раскрыться даже перед родителем», — поделилась она.

По словам психолога, в итоге эти отношения скрывают от родителя сущность ребёнка.

«Родитель его как личность не знает, а знает как функцию, человека, который подстроился и транслирует на родителя то, что от него требуется. И уровень тревожности там зашкаливающий», — подчеркнула она.

Есть другая сторона медали — когда такой ребёнок вырастает и при первой возможности удирает от такого родителя куда подальше, добавила Абравитова.

«Здесь крайне сложно поддерживать эмоциональную связь. Это дети, которые потом забывают про своих родителей. Родителям потом не дают внуков. Потому что от таких родителей хочется спрятаться и убежать», — пояснила она.

При этом высока вероятность, что сами эти дети тоже станут такими же контролёрами, констатировала специалист.

«И есть ещё вид (их меньше) — это когда вырастают до такой степени исковерканные взрослые, что они в реальности не могут существовать без родителя. То есть формируется такая жёсткая привязка», — заметила она.

В этом случае человек растворяется в родителе, посвящает ему всю свою жизнь, подытожила психолог.

