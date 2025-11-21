Россияне потратили более 3 млрд рублей на психологов в 2024 году

Сенатор Айрат Гибатдинов заявил в пресс-центре НСН, что профессия психолога является необходимой. Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов заявил в пресс-центре НСН, что хороший психолог помогает человеку не остаться наедине со своей проблемой. «Психолог — необходимая профессия. Многие люди остаются один на один со своими проблемами, которые бывают сложными. Не у всех рядом родные и друзья, которые могут поддержать в трудную минуту. Здесь, конечно же, помогает специалист-психолог, не давая человеку остаться наедине с проблемой и уйти не в то русло. По некоторым данным, за 2024 год россияне потратили более трех миллиардов рублей на услуги психологов», — сказал собеседник НСН. По данным СМИ, в России работают около 60 тысяч практикующих психологов, и их число стабильно растет. Исследования ВЦИОМ показывают: к 2025 году свыше 40% жителей России имели опыт обращения к психологу — показатель вырос в два раза по сравнению с данными пятилетней давности. Ранее Гибатдинов в пресс-центре НСН призвал ввести квалификационный экзамен для психологов. По его словам, россияне все чаще обращаются к психологам, из-за чего растет и число специалистов, которые не всегда являются профессионалами.