Эксперт прокомментировал тревожную тенденцию у родителей

Руководитель и преподаватель проектов дополнительного образования «Школа творческих профессий» и частной семейной школы «Аргумент» Александра Асейкина считает, что в России усиливается опасная тенденция: краткосрочные материальные вложения вытесняют долгосрочные инвестиции в знания и навыки.

По её словам, всё больше семей готовы потратить 100 тысяч рублей на новый смартфон для ребёнка, но сомневаются в необходимости годового обучающего курса.

Асейкина подчёркивает, что собственный жизненный опыт убедил её: знания и навыки оказываются более ценным капиталом, чем материальные активы.

Родители могли бы вложиться в недвижимость, однако выбрали образование — и это сформировало способность учиться, управлять временем, не бояться нового и добиваться целей.

Эксперт связывает происходящее с культурой немедленной выгоды: тренды обновляются каждый сезон, телефоны устаревают с выходом новой модели, а рынок навязывает требование получать результат быстро и с гарантией. Это формирует у детей и взрослых клиповое мышление и снижает способность работать на перспективу.

Изобилие приложений создаёт иллюзию развития, но фактически ухудшает творческое и аналитическое мышление.

Несмотря на множество сервисов для изучения языков, число действительно подготовленных полиглотов не увеличивается — механика «быстрого результата» разрушает внутреннюю систему мотивации.

Асейкина отмечает, что технологии эффективны только в руках сформировавшейся личности. Если человек не умеет управлять собой, он не сможет управлять и самым современным устройством, поясняет педагог.

В работе руководителя важнее личностные качества — ответственность, самостоятельность, умение учиться, — а не список освоенных программ. Поэтому она предпочитает вкладываться прежде всего в развитие команды, а не в техническое оснащение.

По словам эксперта, гаджеты дают мгновенную отдачу, но именно долгие инвестиции в мышление приносят наиболее устойчивую и надёжную пользу.