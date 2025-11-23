Ученые проверили, как планшеты влияют на сон малышей

Распространено мнение, что синий свет от планшетов и смартфонов подавляет выработку мелатонина и ухудшает сон. Однако новое исследование из Рурского университета в Бохуме (Германия) показало, что у детей раннего возраста этот эффект может быть значительно слабее, чем считалось ранее. Работа опубликована в научном журнале университета Rubin.

Команда исследователей провела эксперимент в домашних условиях 32 семей с детьми от 15 до 24 месяцев. Целью было проверить, влияет ли просмотр мультфильмов на планшете на выработку мелатонина и качество сна хуже, чем чтение той же истории в бумажной книжке. Детям выдавали приборы, фиксирующие движения во сне, а уровень мелатонина определяли по образцам слюны.

Ученые ожидали, что синий свет планшета замедлит выработку мелатонина. Однако данные показали одинаковое повышение гормона в обеих ситуациях. Также не было выявлено различий в скорости засыпания, продолжительности или качестве сна.

Авторы подчеркивают, что предыдущие работы давали смешанные результаты: часть исследований фиксировала влияние экранов на гормон сна, часть — нет. Всемирная организация здравоохранения по-прежнему рекомендует ограничивать использование экранов у младенцев и малышей, особенно вечером.

Исследователи предупреждают, что на сон могут влиять и другие факторы: слишком яркое или возбуждающее видео, отсутствие родителей рядом, а также общее количество света.

В рамках проекта команда также изучала, влияет ли просмотр мультфильмов перед сном на показатели обучения и творчества на следующий день. Первичные данные не выявили заметных негативных эффектов, однако анализ еще продолжается.

Ученые считают необходимым проводить больше исследований в естественных условиях — дома, а не в лабораториях, — чтобы учитывать разнообразие источников света и режимов дня. Пока же исследователи призывают родителей сохранять умеренность: короткий вечерний просмотр, по текущим данным, не оказывает существенного влияния на сон, но долгосрочные эффекты еще предстоит изучить.