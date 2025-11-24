Российские туристы готовятся к встрече Нового года в Беларуси

Перед Новым годом 27 процентов россиян собираются найти подработку. Это показало исследование, проведенное финансовым маркетплейсом «Выберу.ру». Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам 70 процентов из тех, кто собрался найти дополнительный источник заработка перед праздниками, это уже стало для них ежегодной традицией. Сильнее всего такой формой занятости интересуются россияне в категории от 25 до 34 лет. В этой возрастной группе подрабатывать готовы 44 процента. В группе 18-24 года о таком намерении заявили 38 процентов.

Также оказалось, что среди ищущих подработку 32 процента — это представители сферы услуг. На сотрудников торговли и ритейла приходится 27 процентов. Что касается креативных индустрий и маркетинга, то здесь соответствующая доля дошла до 19 процентов. В финансовой сфере подрабатывать хотят 15 процентов.

Самой популярной разновидностью подработок стали дополнительные рабочие смены на основном месте работы. За такой вариант проголосовали 36 процентов. Кроме того, 29 процентов берут проекты вне основного места занятости и трудятся в выходные и по вечерам. Еще 19 процентов реализуют сторонние проекты во время рабочего дня на основном месте работы.

У 14 процентов опрошенных дополнительный заработок превышает 30 процентов ежемесячного дохода. У 23 процентов эта доля в бюджете доходит до 20-30 процентов.

Накануне ноябрьских праздников подработку хотели взять 20 процентов россиян. Тогда самыми популярными вариантами в этом сегменте рынка труда оказались курьеры (19 процентов) и комплектовщики товаров (12 процентов). Кроме того, 11 процентов опрошенных собрались поработать таксистами, а 3 процента — грузчиками.