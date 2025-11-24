Педиатр подсказал, когда нужно прекратить грудное вскармливание

Это может привести к проблемам с отлучением ребёнка от молока матери.

Такой рекомендацией в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась заведующая Центра ранней помощи ДГКБ им. З.А. Башляевой, детский кардиолог, неонатолог Наталья Константинова.

«Мы придерживаемся грудного вскармливания до года, а дальше малыш может перейти на общий стол. Всегда, начиная с 5–6 месяцев жизни, начинаются блюда прикорма, когда ребёнок начинает получать пищу помимо грудного молока. Постепенно эта пища заменяет малышу завтрак, обед и ужин. С годика добавляется полдник. Если только грудное вскармливание продолжать до 7–8 месяцев жизни, будут какие-то проблемы, поэтому прикорм необходим ребёнку. Некоторые проблемы также могут быть, если грудное вскармливание продолжается после полутора лет. У малышей бывают психологические моменты, потому что они не могут оторваться, уже мешают маме, чтобы она была в нормальном режиме, в нормальном сне. Здесь уже возникает вопрос — получает ли малыш уже достаточно каких-то элементов с грудным молоком или это уже психологические моменты, что он не может заснуть. Поэтому я скажу обобщённо, но не для всей планеты, о том, что мы стремимся, чтобы грудное вскармливание было до года–полутора лет».

Ранее педиатр Анастасия Рубцова перечислила признаки, указывающие на нарушение пищевого поведения у детей. Необходимо обратиться к врачу, если в течение шести месяцев у ребёнка «стоит вес». Также родителей должны насторожить изменения в выборе подростком продуктов и отказ от любимой прежде еды.