Найдена причина частых истерик у некоторых детей

Нейробиологи Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что у детей с повышенной чувствительностью к звуку, свету или прикосновениям мозг реагирует на сенсорные сигналы по уникальному «сдвинутому» сценарию — именно это провоцирует сильные эмоциональные реакции и истерики. Результаты исследования опубликованы в Journal of Neurodevelopmental Disorders (JND).

Ученые проанализировали активность мозга 83 детей 8-12 лет с помощью функциональной МРТ. Примерно половина участников испытывала выраженный дискомфорт от сенсорных раздражителей, другая половина — нет. Анализ снимков выявил четкие различия в работе нейронных сетей.

У высокочувствительных детей активность сетей, отвечающих за восприятие внешних сигналов — звук, свет, тактильные ощущения, — оказалась сниженной. Одновременно усиливалась работа сетей, связанных с внутренними процессами: контролем импульсов, мышлением и попытками саморегуляции. По мнению ученых, это может приводить к «перегрузке» мозга и побуждать ребенка переходить в состояние истерики.

У детей без склонности к сенсорной перегрузке наблюдалась противоположная картина: внешние сенсорные сети работали устойчиво, поэтому необходимость в переработке через «внутренние» системы не возникала.

Сейчас лечение повышенной чувствительности обычно основано на постепенном повышении воздействия раздражителей, чтобы ребенок учился их переносить. По словам ученых, новые результаты могут повысить точность терапии.

«Нарушения сенсорной обработки объясняют многие проблемы поведения в школьном возрасте. Если мы понимаем, как именно работает мозг конкретного ребенка, мы можем персонализировать лечение и сделать его эффективнее», — объясняет соавтор исследования профессор Пратик Мукерджи.

