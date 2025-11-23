Роспотребнадзор рассказал, как выбрать краски для рисования ребенку

Сегодня в магазинах предлагается огромное разнообразие красок для детей: акварельные, гуашевые, пальчиковые, акриловые. О том, как выбрать качественный товар, Роспотребнадзор рассказал в своем Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что детские краски относятся к школьным принадлежностям, поэтому подлежат требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков". Данный регламент устанавливает ограничения на содержание химических веществ.

Так, при выборе красок стоит обратить внимание на информацию на упаковке - для какого возраста они предназначены. Кроме этого, необходимо изучить сведения о производителе и сроках годности и убедиться, что вся информация на упаковке на русском языке. Сами же краски должны быть однородными, пересохшими и без резкого запаха.