Опасна ли дружба школьников с педагогами

Новыми кумирами подростков становятся учителя-миллениалы. Обаятельные молодые преподаватели располагают подростков к себе, снимая с ними трендовые ролики в социальных сетях. «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом, всегда ли дружеские отношения с педагогом благоприятно влияют на учебный процесс.

Преимущества

По словам детского психолога Натальи Наумовой, дружба между детьми и учителем действительно может положительно повлиять на процесс обучения:

Когда ребенок и учитель на одной волне, между ними возникают доверительные отношения. Дети начинают больше интересоваться предметом и становятся более вовлеченными в учебный процесс, потому что большинство детей уделяют внимание предмету, где с преподавателем интересно общаться, где не страшно задать вопрос и признаться в неподготовленном домашнем задании. Когда между учителем и учеником есть доверие, ребенок не станет пропускать урок, потому что не успел сделать задание, что опять положительно сказывается на процессе обучения.

Также, когда ребята находят совместные занятия с преподавателем вне учебного процесса, это улучшает командный дух, добавила психолог.

Дети учатся видеть и слышать друг друга, сопереживать, выражать эмпатию, тренируют свой эмоциональный интеллект. Педагоги, как более взрослые люди, всегда могут научить полезным навыкам, которые не предполагаются школьной программой, но важны в обычной жизни, — пояснила Наумова.

Недостатки

Однако когда между учителем и детьми завязывается дружба, очень сложно сохранить границы, которые позволяют не нарушать учебный процесс, напомнила эксперт.

Педагогу нужно выстроить отношения так, чтобы не навредить своему авторитету, чтобы суметь контролировать действия учеников на уроках. При этом учитель не должен манипулировать детьми, когда ему удобно, потому что они его любят. Эти манипуляции ребенок может воспринять как угрозу или насмешку над ним, поэтому перестанет посещать занятия, — сообщила Наумова.

К тому же в таких отношениях всегда будут дети, которые будут ближе к педагогу, а те, кто не войдет в этот круг, будут чувствовать себя обделенными или изгоями и еще больше замкнутся в себе, дополнила психолог.

Есть риск влюбиться

Наумова также не исключила, что частое взаимодействие учителя и ученика нередко приводит к влюбленности одной из сторон.

Неразделенная любовь к педагогу, который значительно старше по возрасту, может стать источником переживаний, снижения успеваемости, эмоциональных всплесков у ребенка. Это точно негативно отразится на процессе обучения. Поэтому важно, чтобы учитель отнесся к этому как профессионал и не отвечал взаимностью на внимание школьника, — пояснила психолог.

Однако она отметила: нередки случаи, когда педагоги сами влюбляются в своих учеников.

В этом случае страдает не только учебный процесс, но и репутация взрослого. Учителя могут привлечь к уголовной ответственности за растление малолетних, после чего его уволят. Если педагог чувствует, что его влечет к ученику, нужно вовремя начать работу с личным психологом, чтобы понять, почему ребенок начал привлекать его внимание, — сообщила Наумова.

Она также предупредила, что серьезные отношения подростка с человеком в несколько раз старше себя могут привести к проблемам с психикой во взрослом возрасте.

Среди таких:

нарушение формирования личности;

постоянное желание находиться в зависимых отношениях;

социальная изоляция;

неуверенность в себе.

