Можно ли ученикам выходить из класса во время занятий

Неожиданный, а точнее туалетный скандал вспыхнул в нижегородской школе N 85. Школьники обратились с жалобами на ограничения посещения туалета в течение урока. Как они сообщают, фактический запрет на покидание класса во время занятий был введен директором. Учителя разрешают выйти в туалет лишь после споров или не более чем одному ученику за урок.

© Российская Газета

Прокуратура области начала проверку по всему региону и зафиксировала "нечуткость" к физиологическим потребностям детей в девяти школах. Двум директорам уже вынесены предупреждения.

В департаменте образования области заверили, что с педагогами и детьми будет проведена дополнительная разъяснительная работа. "Запрета ученику выходить в туалет на уроке быть не может! Это действительно унижение человеческого достоинства! Не думаю, что подобная норма есть в уставе школы или правилах внутреннего распорядка! Если ученику нужно решить возникшую потребность, то все мысли будут об этом, а не о теме урока или объяснении учителя. Что же это за качество образования?" - задается справедливым вопросом глава регионального минобра Михаил Пучков.

Как выяснилось, никаких закрепленных регламентом ограничений на выход в туалет в школе N 85 нет. Стало быть, срабатывает личная инициатива педагогов? Но на пустом ли месте?

Однако ситуация оказалась вовсе не региональная. Весной этого года 11-летний школьник из Подмосковья обмочился на уроке, потому что учительница не отпустила его в туалет. По словам родителей одноклассников, это не первая выходка педагога. Мама мальчика написала заявление в прокуратуру, дело передали в суд.

Мама самарской школьницы рассказала "РГ", что ее дочь-пятиклассницу тоже не отпустили в туалет, так как она "провинилась", забыв дома дневник. В результате девочка не удержалась и просидела весь урок в мокрой одежде "Позже педагог отвела ее в туалет. Но эмоциональный и физический вред уже был нанесен, одноклассники до сих пор ее дразнят. Придется менять школу"... Подобные жалобы - со всей страны. И сегодня ведомственные проверки по "туалетному" вопросу проходят в 77 регионах страны.

Разумеется, дисциплину в школе никто не отменял, за поведение даже ввели отдельную оценку. Но в любом случае эксперты, с которыми обсуждала эту тему, единодушны в том, что тренировка на выдержку детского организма не помогает, а лишь вредит, процессу обучения. По мнению врача-педиатра Ирины Петренко, необходимость потерпеть в детском возрасте может вызвать не только проблемы с ЖКТ, обострение таких заболеваний, как цистит, энурез, энтерит или диспепсия, но и психотравму на всю жизнь.

Не только дети до 5-6 лет, но и 11-12-летние подростки иногда не могут предвидеть свое желание сходить в туалет, оно возникает в моменте, - отмечает она. - Это связано с особенностями созревания мозга и формированием нейронных связей. Зачастую проблемы могут возникать даже в 14-16 лет, число таких детей, к сожалению, растет.

Кроме того, хотя в законодательстве нет статей, которые регулировали бы посещение туалета учениками во время урока, педагоги должны знать и помнить, что в любом случае подобные ограничения являются незаконными, предупреждает юрист Андрей Матюшин.

"Они могут реально попасть на судебный иск, если, например, ребенок сходил в штаны, то это фактически нарушение Конституции РФ и закона "Об образовании" в части защиты чести и достоинства человека. Вдобавок - причинение морального вреда и вреда здоровью. Если же явных последствий не последовало, то это все равно административное правонарушение в рамках КоАП, по несоблюдению санитарных норм в школе. Оно может наказываться штрафом от 10 до 100 тыс. рублей", - разъясняет он.

Однако есть и другой аспект, о котором почти не говорят. Как признаются сами учителя, часто школьники нарочно просятся выйти с урока, чтобы пропустить вызов к доске, если не подготовились, или подсмотреть задание контрольной в телефоне. Есть и опасения, что с учениками начальных классов в туалетной комнате может что-то случиться. А ведь за все, что происходит с ребенком на территории школы, отвечает директор и учитель.

И рассказы самих школяров подтверждают, опасения не безосновательные:

"У нас в туалете на третьем этаже постоянно тусуются старшеклассники. Курят электронные сигареты, смеются. Мы, малыши, туда не заходим - страшно. Бежим на первый этаж, а там очередь", - рассказывает четвероклассник Сергей. "Вейпы - обычное дело. Учителя делают вид, что не замечают. Иногда заходят проверить, но их заранее предупреждают, и они никого не застают", - подтверждает восьмиклассница Марина.

Подобные свидетельства указывают на то, что школьные туалеты зачастую становятся неконтролируемыми пространствами, где нарушаются как санитарные, так и правовые нормы.

Кроме того, много вопросов ученики и родители задают и по состоянию самих туалетов. По их убеждению, это верный показатель положения дел в школе в целом. И далеко не везде они соответствуют требования Роспотребнадзора. Кроме того, по данным Минпросвящения РФ "В стране остается более 3500 школ не подключены к коммунальным сетям".

Получается, что проблема требует не только пересмотра внутренних регламентов школ, повышения правовой и психологической грамотности педагогов, но и строительства новых санузлов.