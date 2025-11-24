Почему детям так тяжело в конце осени

Осенью дети часто болеют, плохо концентрируются и получают двойки. Это может быть связано с перегрузками или нехваткой полезных веществ.

Врач-педиатр Светлана Жучкова из Сеченовского университета рассказала о влиянии питания на здоровье детей. Учёные выяснили, что недостаток Омега-3, важной для мозга и зрения, может вызывать проблемы. В исследовании участвовали 90 детей с дефицитом Омега-3, которым давали рыбий жир из лосося. Через месяц у них улучшились память, концентрация, сон, аппетит и снизились тревожность и заболеваемость.

Ошибки в питании

Светлана Жучкова отметила в беседе с KP.RU, что у детей часто диагностируют анемию, хотя на самом деле проблема может быть в дефиците витаминов группы B, D и Омега-3. Важно помнить, что добавки не заменят полноценное питание.

Избыток углеводов (макароны, хлеб) негативно влияет на нервную систему и снижает иммунитет. Сладкие творожки и йогурты могут нарушить микробиоту кишечника. Фастфуд и замороженные продукты также снижают иммунитет.

Физическая активность

Не стоит заставлять ребёнка интенсивно заниматься спортом. Достаточно часа активности 2-3 раза в неделю.

При заболеваниях носоглотки полезны зимние виды спорта. Плавание, лёгкая атлетика, велоспорт, футбол, волейбол укрепляют организм и социальные навыки. Прогулки на свежем воздухе — простой способ поддерживать здоровье.

При профессиональных занятиях спортом важно сбалансированное питание.

Другие факторы

Дефицит или избыток веса увеличивают риск заболеваний. Наследственность может повысить риск частых бронхитов и пневмоний. Изменения в поведении (вялость, снижение успеваемости) могут указывать на дефицит нутриентов или психическое расстройство. Аллергии и непереносимость (например, белков коровьего молока) могут вызывать проблемы с ЖКТ и сухость кожи. Такие расстройства встречаются у 30% детей, особенно у недоношенных или после инфекций.

Хронические воспаления в кишечнике могут привести к дефициту нутриентов и повышенной проницаемости для аллергенов. Для диагностики и лечения можно сдать генетический анализ и анализы на пищевые аллергены.