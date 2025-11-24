Куда поступить без ЕГЭ в 2026 году

Чтобы после школы поступить в вуз, школьникам необходимо сдать ЕГЭ. На основании Единого государственного экзамена принимается решение о зачислении абитуриентов — чем выше суммарный балл, тем больше шансов занять бюджетное место в престижном университете. Но не стоит расстраиваться, если на экзамене не удалось набрать проходной балл по профильным предметам. «Лента.ру» рассказывает, сколько баллов нужно набрать, чтобы получить школьный аттестат, куда можно поступить без ЕГЭ в 2026 году и какие абитуриенты имеют право не сдавать ЕГЭ по профильным предметам.

Можно ли поступить в университет без ЕГЭ

Сразу после 11 класса поступить в высшее учебное заведение без ЕГЭ не получится — для обучения по программам бакалавриата и программам специалитета необходим аттестат о среднем школьном образовании.

Чтобы получить аттестат о школьном образовании, учащимся необходимо сдать ЕГЭ по двум предметам — русскому языку и базовой математике. Экзамен считается успешно пройденным, если выпускнику удалось набрать минимальный проходной балл.

Минимальный балл на ЕГЭ в 2026 году

Минимальный балл ежегодно устанавливает Рособрнадзора — на данный момент для получения школьного аттестата необходимо набрать 36 балла из 100 за ЕГЭ по русскому языку и 27 баллов по профильной математике. Вместо профильной выпускник может выбрать базовую математику — этот экзамен оценивается по первичным баллам. Для его успешного прохождения необходимо набрать 7 баллов.

Важно помнить, что минимальный балл для получения аттестата отличается от количества баллов, необходимого для поступления в вуз. Например, чтобы подать документы в вуз, за ЕГЭ по русскому языку и математике необходимо получить минимум 40 баллов.

Если ученик не набрал минимальный балл за ЕГЭ по русскому языку и математике, он получит академическую справку об обучении. По ней поступить в университет нельзя

Выпускники могут пересдать ЕГЭ, если не набрали минимальные баллы. Для этого выделены специальные резервные дни. Ученику нужно подать заявление, отказаться от полученных результатов и дополнительно сдать нужный предмет в резервный период.

Где учиться без ЕГЭ

Если количества баллов ЕГЭ не хватает для поступления в вуз, не стоит отчаиваться. Для продолжения образования не всегда необходим ЕГЭ — чтобы освоить некоторые профессии, не нужно сдавать экзамен. Кроме традиционного образования в вузе можно попробовать и другие формы обучения.

Онлайн-образование

С каждым годом онлайн-образование в России набирает все большую популярность. Существует большое количество платформ, которые предлагают учащимся специализированные курсы — с их помощью можно овладеть востребованными профессиями из разным сфер: например, IT или дизайну. Большой плюс такого формата — дистанционное обучение.

Куратор курса «Режиссер монтажа» Skillbox Илья Зернов в беседе с «Лентой.ру» объяснил, что при обучении в онлайн-формате не нужно тратить время на дорогу в вуз — учебной аудиторией может стать любое место, где есть интернет.

«Главное преимущество дистанционного образования -- в удаленности. Не надо куда-то ехать, чтобы получить качественные знания», — Илья Зернов, куратор курса «Режиссер монтажа».

По словам эксперта, дистанционное обучение отлично подойдет для специальностей, где обратную связь удобней получать в онлайн-формате. К таким профессиям он относит монтажеров, программистов, разработчиков игр, сценаристов и звукорежиссеров.

Для обучения на онлайн-курсах не нужно сдавать ЕГЭ, однако такое образование — платное

Зернов добавил, что во многих профессиях важны не документы, а портфолио. Если есть что показать, то не так важно, где человек этому учился. К таким профессиям относятся творческие специальности — в данном случае результат работы и навыки видны сразу, поэтому не нужно отрабатывать два месяца испытательного срока.

Колледж

Поступить в колледж можно после 9 класса, для этого необходим только аттестат об основном среднем образовании. В таком случае студент проходит обучение в течение четырех лет.

Продолжительность обучения в колледже после 11 класса — три года

Сотрудник учебного отдела одного из московских колледжей Валентина Федосова в беседе с «Лентой.ру» объяснила, что поступление в колледж в первую очередь подойдет тем, кто уже точно определился с будущей профессией. Федосова посоветовала поступать в колледж, чтобы освоить профессии, в которых важна не теоретическая база, а практический опыт.

«Одно из главных преимуществ обучения в колледже — ты по факту на два года раньше начинаешь изучать выбранную профессию и на два года раньше попадаешь на рынок трудоустройства», — Валентина Федосова, cотрудник учебного отдела колледжа.

В колледже проще овладеть практическими навыками, выпускник со средним профессиональным образованием (СПО) — это готовый к работе специалист.

После окончания колледжа или техникума можно продолжить обучение в вузе. При поступлении во многие университеты на базе СПО не требуется ЕГЭ — абитуриентам необходимо сдавать внутренние вступительные экзамены, формат которых зависит непосредственно от выбранного вуза.

Кого принимают в вузы без результатов ЕГЭ

Всем школьникам нужно сдавать обязательные предметы (русский язык и математику) для получения аттестата — только по нему можно поступить в университет. Но баллы, полученные на ЕГЭ, не всегда учитываются при поступлении. Особые права предусмотрены для людей с ограниченными возможностями, также по упрощенной схеме могут поступить в вуз призеры и победители олимпиад.

Кто может поступать в вузы без ЕГЭ:

люди с ограниченными возможностями — при подтверждении состояния здоровья абитуриенты поступают в вуз по результатам внутренних испытаний;

абитуриенты, которые получили среднее профессиональное образование — выпускники техникумов и колледжей освобождаются от сдачи ЕГЭ и могут поступить в вуз по результатам вступительных испытаний;

люди, получившие образование за рубежом — выпускники иностранных школ и колледжей могут поступать в российские вузы без ЕГЭ. В таких случаях обязательным условием будет наличие российского гражданства;

олимпиадники — призеры и победители олимпиад, в том числе заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Таким ученикам для поступления в вуз можно не сдавать ЕГЭ по выбору.

При этом следует помнить, что абитуриент, поступающий в вуз по результатам олимпиады, может выбрать только профильные направления обучения.

Также льготы на поступление предусмотрены для героев Российской Федерации, детей военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей.

Если родитель получил травму при выполнении служебных воинских обязанностей, абитуриент также освобождается и от вступительных испытаний.

Поступление в вуз для выпускников колледжей и техникумов

Ученик, окончивший колледж или техникум, может продолжить обучение без ЕГЭ. Такая возможность есть у выпускников средних специальных учебных заведений, они могут поступить в вуз по результатам внутренних испытаний.

При этом некоторые вузы могут отказаться от проведения собственных вступительных испытаний — тогда их роль будет выполнять ЕГЭ и сдавать государственный экзамен все же придется.

Условия поступления на базе СПО следует уточнять отдельно в каждом вузе

Поступление в российский вуз для иностранных граждан

Если абитуриент окончил школу не в России, а также сдавал зарубежные выпускные экзамены, основанием для поступления в российские вузы служат внутренние вступительные испытания.

При этом документ о получении образования все же нужен — его проверяют на соответствие уровня образовательных программ российским стандартам. В некоторых вузах существуют специальные квоты для иностранцев — получить высшее образование можно как на бюджетной, так и на коммерческой основе.

Нужно ли заново сдавать ЕГЭ при переводе из другого вуза?

При переводе из другого вуза студенты освобождаются от повторной сдачи ЕГЭ. При этом студент, который хочет сменить вуз, должен помнить о двух важных условиях.

Перевод в другой вуз возможен, если:

новый вуз предоставляет места и готов принимать студентов;

в первом вузе студент успешно прошел как минимум одну промежуточную аттестацию.

Бюджетные места в вузах освобождаются не так часто, однако перевестись в новый вуз и учиться там бесплатно — реально.

Люди, которые уже получили высшее образование

Для получения второго высшего образования не нужно сдавать ЕГЭ — такие студенты обязаны сдавать внутренние вступительные экзамены.

В России второе высшее образование могут бесплатно получить представители творческих профессий

Второе высшее образование бесплатно для:

режиссеров театра и кино;

литераторов;

художественных руководителей оркестров и хоров;

композиторов;

звукорежиссеров.

Отбор на творческие специальности проходит на конкурсной основе — абитуриентам необходимо пройти профессиональные творческие испытания и собеседование.

Люди с высшим военным образованием также могут бесплатно обучаться на гражданских направлениях. Второе образование будет бесплатным и для инвалидов, если человек оформит инвалидность I, II или III группы после получения первого диплома.

Кроме того, если вуз предусматривает двухступенчатую систему образования, можно бесплатно поступить в магистратуру по другому направлению.

В остальных случаях получить второе высшее образование можно только на коммерческой основе.