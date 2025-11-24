Признаки того, что ребенка нужно срочно вести к остеопату

Существует пять неочевидных признаков того, что родителям следует показать ребёнка остеопату. Об этом сайту aif.ru рассказала остеомастер Ирина Санакоева.

© ТАСС

Первый признак проконсультироваться со специалистом - если грудной ребёнок плохо ест. Малыш может часто отворачиваться от груди, срыгивать или капризничать из-за проблем с платизмой или подъязычными мышцами, из-за чего ему становится тяжело глотать и сосать.

По словам Санакоевой, также показать ребёнка остеопату следует в связи с газами, частыми коликами и запорами. Третий и четвёртый поводы обратиться к врачу - плохой или чуткий сон, а также капризы и раздражительность.

Пятым признаком является асимметрия в теле малыша, причиной которой, чаще всего, становится смещение таза.

«Асимметрия - причина разных проблем, поэтому так важно решить её, обратившись к остеопату как можно раньше», - заключила Санакоева.

Ранее в Минздраве России утвердили новые правила профилактических медосмотров для детей, в том числе перенос возраста осмотров у невролога и стоматолога, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».