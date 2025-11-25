Депутат ГД Останина: Школа будущих родителей нужна, в том числе, подросткам

В российских вузах студентов захотели учить родительству

В российских вузах студентов захотели учить родительству. В 2026 году Минобрнауки организует на базе образовательных учреждений Школы будущих родителей, пишут «Ведомости».

По данным издания, Школа будет иметь формат курса, направленного на «популяризацию семейных ценностей среди студенческой молодежи». Обучение родительству будет как очным, так и дистанционным. Участниками курса смогут стать, в том числе и те студенты, кто уже создал семьи.

На курсах им, в частности, расскажут об уходе за ребенком, организации семейной жизни, ведении семейного бюджета. Кроме того, участники курса смогут обратиться за консультацией репродуктологов, педиатров, психологов, специалистов по медицинским аспектам репродуктивного здоровья.

Согласно статистике, в российских вузах учится около 50 тысяч студенческих семей. Из них родителями стали 13 тысяч пар.

Ранее зампредседателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Елена Писарева призвала учить родительству с детского сада. В пример она привела образ играющих в куклы девочек и изображающих защитников мальчиков.