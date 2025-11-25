Россияне рассказали, с какими образами у них ассоциируется мама

У большинства россиян мама ассоциируется с образами заботы, тепла и силы. Это показало исследование, проведенное аналитиками контентной платформы Дзен и ювелирной сети «585 Золотой». «Газета.Ru» ознакомилась с его результатами.

Так, аналитики выяснили, какие ассоциации у опрошенных вызывает слово «мама». Россияне чаще всего называли заботу (33%) и тепло (28%). Также респонденты выбрали слова «сила» (18%), «хрупкость» (14%) и «красота» (7%).

Среди атрибутов, связанных с мамой, опрошенные назвали дом (41%), домашнюю еду (25%), цветы (16%), духи (7%) и варежки (6%) — все, что так или иначе напоминает о приятных ощущениях, которые возникают рядом с мамой.

Также бренды узнали, что чувствуют россияне, когда думают о маме. Чаще всего респонденты отмечали, что испытывают любовь (71%). Вторым по популярности стали ощущения спокойствия и уверенности (76%), а третьим — благодарность (58%). Среди других чувств, связанных с мамой, также отмечали уважение (29%) и ностальгию (15%).

Совместный досуг с мамами около половины опрошенных (43%) предпочитают проводить в форме семейных ужинов и вечеров. На втором месте оказалось совместное обсуждение новостей (20%), а на третьем — походы по магазинам и кафе (16%). Еще 15% предпочитают путешествовать вместе с мамой, а 6% любят играть с ней в настольные игры.

Россияне любят обсуждать с мамой события из жизни общих знакомых (33%), новости страны и мира (23%), а также новости семьи (15%).

Большинство респондентов (45%) признались, что дарят подарки только на важные праздники. Только пятая часть россиян отметили, что часто делают матерям подарки без повода, а 15% — один раз в год на день рождения.

Чаще всего ко Дню матери в качестве подарка выбирают сертификаты и украшения — в этом году такие подарки планируют подарить 31 и 26% опрошенных соответственно. В топ-3 популярных подарков вошли также цветы — такой вариант выбрал 21% опрошенных. 8% пользователей признались, что сделают подарки своими руками.