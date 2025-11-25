Эксперт призвал сделать нормой рождение детей сразу после 18 лет

Спикер Совета Федерации призвала сделать нормой рождение детей сразу после 18 лет
Валентина Матвиенко заявила, что иметь детей «должно быть модно». По её мнению, для россиянок должно стать нормой рожать «как можно раньше после достижения совершеннолетия», а не в 28–29 лет, как сейчас.
«Самая главная проблема и задача в области демографии состоит в том, чтобы изменить менталитет. Успешным человеком должен считаться тот, у кого хорошая, дружная, большая, крепкая семья. Рождение детей не надо «откладывать на потом». «Потом» может уже и не случиться — по медицинским и по другим показаниям», — сказала Матвиенко в интервью «Московскому комсомольцу».
Ранее Владимир Путин призывал молодых россиян не откладывать рождение детей ради учёбы и карьеры.