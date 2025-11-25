Студентам предложат пройти школу будущих родителей

В Минобрнауки решили помочь студентам больше узнать о родительстве. В 2026 году министерство планирует запустить проект "Школа будущих родителей" для студентов.

Как пишут "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу ведомства, школа станет частью федерального проекта "Поддержка семьи".

Предполагается, что курс можно будет пройти как офлайн, так и дистанционно.

На занятиях студентов обучат ухаживать за детьми, планировать семейный бюджет, организовывать быт. Можно будет получить консультации репродуктологов, педиатров, психологов.

Обещают, что акцент будет сделан на индивидуальном подходе и оптимальном формате обучения. Информация, которую дадут на курсе, пригодится и тем, кто только планирует стать родителями, и уже существующим студенческим семьям. Их, по данным Минобрнауки, в российских вузах около 50 тысяч. Причем 13 тысяч - уже с детьми.