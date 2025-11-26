Как выбрать аниматоров на роли Деда Мороза и Снегурочки

Эксперты прогнозируют, что зарплаты Деда Мороза и Снегурочки к Новому году взлетят до 300 тысяч рублей. У аниматора-экскурсовода Полины Глаголевой, выступающей в качестве Снегурочки, «Вечерняя Москва» узнала об особенностях работы.

Заказать выезд Деда Мороза и Снегурочки сегодня можно буквально в пару кликов, а цены стартуют от 1500 рублей. Но стоит ли гнаться за экономией?

Сейчас действительно стало появляться много объявлений, и среди них есть те, на которые лучше не откликаться. При выборе стоит обязательно обращать внимание на костюм. В идеале запросить у организации фотографии той одежды, в которой Дед Мороз и Снегурочка планируют выступать у ребенка на празднике, — рассказала Полина.

Есть и определенные «красные флаги», по которым еще до праздника можно понять, что конкретного аниматора нанимать не стоит.

Во-первых, стоит устроить личную встречу до начала вашего праздника. Явным показателем непрофессионализма будет опоздание человека. Кроме того, стоит обратить внимание на его речь. Она должна быть хорошо поставлена. На вопросы о работе у человека должны «загораться» глаза — ну или по крайней мере он не должен юлить и уходить от ответов, — отметила Полина Глаголева.

Человеку, который приходит работать в эту сферу, стоит понимать особенности образов. Скажем, Снегурочка должна не отходить от своего типажа.

Мы все понимаем, что она все-таки внучка Деда Мороза и не может выглядеть старше его, — отметила Полина.

Все дети верят в сказки, поэтому если к ним придет взрослый человек, не похожий на сказочного персонажа, то ребенок сразу это вычислит, и праздник будет испорчен.

Цены сейчас действительно разные. До 15 декабря Деда Мороза и Снегурочку можно заказать от 5–6 тысяч рублей за одну экскурсию (или приезд на дом). Ближе к Новому году цены начнут расти и за несколько часов придется заплатить от 8 до 10 тысяч. Если аниматор будет работать все праздники, то он может заработать до 150 тысяч и выше, — рассказала Полина.

Диапазон цен оказался шире, чем ожидалось: от 900 до 5000 тысяч рублей за стандартный 30-минутный визит. Разница, как пояснили сами аниматоры, зависит от длительности программы, наличия дополнительных услуг (например, с ребенком проведут фотосессию, сыграют в мини-квест или покажут фокусы). Зависит цена и от времени.

Интересно, что в некоторых объявлениях сумма за Деда Мороза и Снегурочку не отличалась от той, которую мы узнавали при звонке, а некоторые на вопрос о цене отвечали уклончиво. Так, скажем, одно из предложений гласит: «Цена в 900 рублей указана за одну услугу. У нас ВИП-программа, в которую входит скaзoчнoe пoявлениe геpoев, музыкaльное cопpoвождениe пpогpaммы, вoлшебнaя книгa Дедa Mорoзa, фото с героями, а также трогaтельнoе зaгадываниe жeлaний. Следовательно, и цена выше. Все зависит от ваших пожеланий».

В некоторых объявлениях не указывалась четкая программа. «Если вы заказываете Деда Мороза у нас, то к вам приезжает опытный, высокий, с поставленным голосом, умеющий находить подход ко всем детям артист. Самое главное, что наши Деды Морозы действительно любят свою работу и с удовольствием выступают для ваших детей и дарят праздничное настроение», — отметил Борис из другого объявления.

Словом, чтобы быть уверенным в новогодней сказке, лучше заказывать выступление через договор. Не помешает и возможность лично обсудить и согласовать четкие условия и детали.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ИНВЕНТАРЬ АНИМАТОРА

В первую очередь компании, предлагающие работу аниматором, рассматривают людей с профессиональным актерским образованием или тех, кто имеет опыт работы с детьми. Важно сохранить веру в волшебство, поэтому перед собеседованием проходит тщательный отбор. По словам, директора экскурсионной компании Николая Светличного, каждый аниматор должен уметь соблюсти баланс между импровизацией и следованием сценарию праздника.

Ведь ему приходится развлекать детей, внимание которых бывает достаточно сложно удержать. Конечно, мы часто смотрим на харизму, поставленный голос, — отметил Николай Светличный.