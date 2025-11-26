Как ЭКО влияет на психоэмоциональное состояние женщины и ребенка

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) стало настоящим спасением для многих пар, столкнувшихся с проблемами бесплодия. Этот метод помогает осуществить мечту о материнстве, однако процесс сопровождается рядом физических и психологических нагрузок. «Вечерняя Москва» узнала у женского психолога Розы Гнедовской, как ЭКО влияет на психоэмоциональное состояние женщины.

Как рассказала эксперт, бесспорно, ЭКО является значимым достижением медицины XX века. Благодаря экстракорпоральному оплодотворению многие семьи смогли обрести долгожданного ребенка. Но, несмотря на научную обоснованность данного метода, некоторые женщины до сих пор боятся решиться на ЭКО, даже невзирая на сильное желание стать матерью. На это есть несколько причин.

Если рассматривать причину с эмоциональной точки зрения, то очень многие женщины испытывают некое чувство вины за то, что не могут забеременеть естественным путем. Играет свою роль и недостаток достоверной, исчерпывающей информации о методе ЭКО и последствиях искусственного оплодотворения, — сказала она.

По ее словам, с учетом того, что эта процедура достаточно дорогостоящая и болезненная, никто не даст стопроцентную гарантию благополучного зачатия с первого раза. Неудача может сильно ранить женщину в психологическом плане.

Есть много примеров, когда у женщин не получалось забеременеть ни с первой, ни со второй, ни с третьей попытки. И после всех этих неудач зачастую женщина опускается на эмоциональное дно — ей становится еще хуже, чем было до принятия решения об ЭКО. Она утрачивает отношение к себе как к полноценной женщине, в которой природой должно быть заложено материнство, — говорит Гнедовская.

Помимо этого, психолог отметила, что процедура ЭКО является вмешательством в естественные гормональные процессы организма, и стимуляция гормонального фона приводит к очень серьезным побочным эффектам и может негативно отразиться на здоровье. Особенно если речь идет о женщине 35–40 лет.

Поэтому экстракорпоральное оплодотворение, с одной стороны, это помощь бездетным семьям, мечтающим о ребенке, но иногда женщине приходится заплатить за это очень высокую цену. Поэтому важно отнестись к этой процедуре максимально серьезно, — считает собеседница «ВМ».

По ее мнению, дети, которые родились с помощью ЭКО, отличаются от тех, кто появился на свет естественным путем.

Исходя из собственных наблюдений могу сказать, что дети, рожденные при помощи ЭКО, отличаются от естественно рожденных детей эмоциональным фоном. Они более сдержанные, не так ярко проявляют свои чувства. Возможно, это связано не с ЭКО, а с тем, что многие женщины, прибегающие к данной процедуре, становятся гипертревожными, стремящимися все контролировать матерями, — сказала Гнедовская.

В подростковом возрасте такие дети хуже адаптируются к тем или иным ситуациям по сравнению с другими сверстниками. Они не настолько общительны, не могут быстро влиться в коллектив, что, конечно, создает им дополнительные сложности. Несмотря на все эти сложности, делать ЭКО или нет, безусловно, личный выбор каждого, добавила эксперт.

