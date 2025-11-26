Эксперт прокомментировал закон об освоении старшеклассниками рабочих профессий

В Госдуме рассмотрели законопроект о бесплатном обучении рабочим профессиям для тех, кто не сдал ОГЭ. Эти старшеклассники получат возможность учиться в ожидании пересдачи параллельно с подготовкой к экзаменам. Система профильного обучения предполагает свидетельство о профессии рабочего или служащего, она уже внедрена в школы и колледжи.

«Реализовать такую же модель образования, как в Москве, в регионах не получится. Однако ребятам можно предложить упрощенные программы. Причем, как это делают в столице, без погружения в реализацию общеобразовательных предметов. То есть большее количество часов выделять на ознакомление с профессией - это гарантирует получение пусть не очень высокого, но все же профессионального разряда по окончании года», - отметила в беседе с Общественной Службой Новостей ведущий научный сотрудник центра развития образования ВШГУ Президентской академии Наталья Тарасова.

Она также обратила внимание, что на сегодняшний день в России уровни общего и среднего профессионального образования гарантированы на бесплатной основе.