Специалист дал совет, какой подарок понравится маме

Психолог Мироненко назвала наборы для ухода хорошим подарком маме
Психолог бренда эмоциональных товаров modi Анастасия Мироненко рассказала, что хорошим подарком маме могут стать наборы для ухода.
«Когда подарок сопровождается личным жестом, он приобретает гораздо большую эмоциональную ценность. Мамы особенно трепетно реагируют на такие проявления, ведь они отражают искренность и внимание», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.
По словам специалиста, главное в подарке — это внимание и тепло, с которыми его выбирают и вручают.
Ранее флорист сети цветочных студий FMART by flowwow Наталья Колганова рекомендовала дарить на День матери букеты светлых и пастельных оттенков.
В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября.