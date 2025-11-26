Специалист дал совет, какой подарок понравится маме

Психолог бренда эмоциональных товаров modi Анастасия Мироненко рассказала, что хорошим подарком маме могут стать наборы для ухода.

© Unsplash

«Когда подарок сопровождается личным жестом, он приобретает гораздо большую эмоциональную ценность. Мамы особенно трепетно реагируют на такие проявления, ведь они отражают искренность и внимание», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, главное в подарке — это внимание и тепло, с которыми его выбирают и вручают.

Ранее флорист сети цветочных студий FMART by flowwow Наталья Колганова рекомендовала дарить на День матери букеты светлых и пастельных оттенков.

В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября.