Педиатр объяснил, почему современные дети здоровее сверстников из прошлого

Современные молодые родители становятся все более осведомленными и ответственными в подходе к воспитанию и здоровью своих детей. На это обратила внимание педиатр Эльвира Зиганшина.

«Молодые родители читают комментарии врачей в Сети, задают вопросы врачу на приеме уже очень подготовленные. Поэтому и дети растут в таких семьях уже с более современным подходом, а это — сбалансированное и правильное питание, добавление витаминов, больше подвижных игр и меньше гаджетов», — объяснила врач.

По мнению специалиста, важно уделять внимание прогулкам на свежем воздухе, разнообразному рациону питания, богатому свежими овощами и фруктами, а также поддержанию иммунной системы. Такие меры помогают детям расти крепкими и устойчивыми к болезням.

Зиганшина обратила внимание на распространенную проблему неправильного питания среди маленьких детей. Употребление нездоровых продуктов, таких как сладости, выпечка и фастфуд, способно привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая ожирение и диабет.

Педиатр призвала родителей осознавать свою значимую роль в формировании здорового образа жизни своего ребенка и своевременно консультироваться со специалистами для выбора оптимального режима питания и профилактики заболеваний, сообщает Life.ru.

