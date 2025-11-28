Как мошенники обманывают детей с помощью онлайн-игр

Кибермошенники научились красть деньги у россиян, обманывая детей 8-12 лет. У таких подростков еще нет своих сбережений, а мелочовка на детских банковских картах преступников не интересует. Зато в этом возрасте дети бывают увлечены онлайн-играми, где можно покупать виртуальные предметы за игровую валюту. Ее можно приобрести не только в процессе самой игры, но и в обмен на реальные деньги. На этом и основана схема обмана.

© Российская Газета

От атаки мошенников с этой стороны не защищены даже финансово грамотные родители, которые соблюдают кибергигиену и не "ведутся" на обычные уловки аферистов. А вот дети этого еще не умеют. Мошенники входят к ним в доверие в ходе игры, а затем предлагают "прокачать" персонажа за счет игровой валюты.

"Мой 10-летний сын хорошо учится, мне всегда казалось, что он очень сообразительный мальчик. Недавно я застала его за разговором по видеосвязи с незнакомой девушкой, при этом он держал в руках мой смартфон. Заметив меня, девушка сразу отключилась. Я заподозрила неладное и сразу же проверила свой банковский счет - оттуда исчезли все мои сбережения, 390 тысяч рублей. Банк принял жалобу, но возвращать деньги отказался. Для него все выглядело так, как будто я сама зашла в банковское приложение, закрыла свой вклад и несколькими переводами отправила деньги совершенно незнакомым людям. По словам менеджера, я сама виновата, потому что должна была лучше следить за тем, кто и как пользуется моим смартфоном", - поделилась историей читательница "РГ".

На самом деле обмануть ребенка младшего, а тем более среднего школьного возраста не так уж и просто. Но если пожилые люди часто "теряют голову" от общения со лжеследователями или другими "силовиками", то дети без ума от игрового процесса и общения с фанатами своей любимой игры. Преступники втираются к ним в доверие постепенно, день за днем хвалят и дарят им игровую валюту за выполнение простых заданий.

Затем задания становятся все сложнее и азартнее, приз - больше, и, наконец, новый "друг" уговаривает ребенка получить вознаграждение за "челлендж" настоящими деньгами на счет мамы или папы. Для этого дети и берут банковские карты и смартфон родителей, а затем раскрывают конфиденциальные данные для доступа к счетам.

"Чтобы обмануть человека, мошенники внушают ему доверие и страх. На взрослых лучше воздействует страх, например, страх потерять сбережения и жилье или оказаться под уголовным преследованием за некие мнимые преступления, маски и легенды под это подбираются соответствующие. А дети более доверчивы, и на них срабатывает другой подход. Злоумышленники формируют позитивный образ и создают атмосферу доверия. В семье бывает так, что в отношениях с родителями недостает доверия, даже если мама и папа этого и не осознают. А тут у ребенка появляются доверительные отношения с третьими лицами в онлайн-игре", - объясняет финансовый психолог Ксения Швецова.

Страх, по ее словам, тоже может применяться в этой схеме, но уже после того, как ребенок почувствует доверие.

"Тогда манипулятор способен испугать подростка, например, потерей игрового аккаунта, если тот не выполнит очередное задание. Лучше всего такая комбинация работает, когда дети испытывают дефицит доверия в семье: ниже шансы, что ребенок в непонятной ситуации обратится за помощью к взрослым", - заметила Швецова.

Из-за доверия и любопытства дети - это идеальные "мишени" для киберпреступников, говорит семейный психолог Наталья Искра. Взрослые, конечно, могут спрятать банковские карты и ограничить доступ к телефону сложным паролем или входом по отпечатку пальца, а также пригрозить физическими наказаниями, но проблема гораздо глубже.

Родителям следует позаботиться о том, чтобы у них были доверительные отношения со своими детьми.

"Если же в семье приняты манипуляции как стиль общения, ребенок более легко им поддастся, столкнувшись с мошенником. Поэтому важно общаться с детьми на доверительном уровне, а не через угрозы", - подчеркнула Наталья Искра.

"Нужно постоянно налаживать контакт, учить ребенка говорить о своих чувствах и переживаниях, не ругать за честный рассказ о каких-то негативных вещах. Иначе ребенок может войти в союз с мошенником для мести родителям, даже не осознавая этого. Также стоит оценить степень зависимости от онлайн-игр. Она может оказаться столь велика, что дети решаются на что угодно из-за страха потерь в виртуальном мире", - предупреждает Ксения Швецова.

Помимо доверия и страха, преступники способны воздействовать на подростка через лучшие чувства, например ответственности перед семьей, добавляет эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности, автор проекта "Родителям и детям" Ольга Андреева.

"Ребенку могут внушить, что необходимо срочно совершить какие-то действия во благо его родителей. Например, маме пришел возврат денег, и нужно его активировать. Или папу заблокировали, поэтому нужны данные паспорта для разблокировки. При этом мошенники могут просить выйти на видеосвязь с родительского телефона якобы для помощи, а на самом деле - чтобы в режиме реального времени подсмотреть, куда и какие пароли вводятся", - рассказала Андреева.

Чтобы выстроить здоровые и доверительные отношения в семье, иногда требуются годы, а вот провести личные границы можно быстрее.

"Самая частая ошибка, с которой я сталкиваюсь, - ребенок просто не осознает неприкосновенность определенных вещей. Взрослые должны четко и неоднократно проговаривать, что документы, банковские карты, телефон - это строгий запрет. Их нельзя брать без прямого разрешения и уж тем более нельзя показывать посторонним людям. Если этот внутренний стоп-сигнал у ребенка сформирован, мошенникам будет непросто его преодолеть", - советует эксперт.

Не помешает провести с детьми профилактическую беседу по поводу общения с "друзьями" из онлайн-игр, например, настоять на запрете никогда не переходить для бесед с ними в мессенджеры или соцсети, а тем более по видеосвязи. Но это проще сказать, чем сделать, ведь ребенок может просто кивать и пропускать эти запреты "мимо ушей".

"Здесь нельзя ограничиться лекцией. Именно поэтому так важен доверительный диалог в семье. Бывает полезно обсудить саму игру, поинтересоваться, что именно ребенок хочет получить в той или иной игре, действительно ли игровые предметы стоят денег. Разобраться, где кончаются прихоти и начинаются долгосрочные цели. Задайте вопрос, готов ли ваш сын или дочь тратить на игры свои карманные деньги или деньги семьи? Часто дети просто не задумываются над этим. Еще полезнее дать ребенку алгоритм действий в подозрительной ситуации, когда его просят сделать что-то немедленно, под давлением, с угрозами или, наоборот, обещаниями награды. Установить правило: немедленно прекратить такой разговор и рассказать о нем родителям. Так мы не запрещаем, а учим ребенка ориентироваться в ситуации и приходить за советом в семью, а не к чужим людям", - объяснила Ольга Андреева.

Объяснить ребенку правила общения в интернете и вместе с ним расставить "красные флаги" действительно полезно, подтвердил "РГ" эксперт поведенческого анализа Академии АСТ, психиатр Алексей Филатов.