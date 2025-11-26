Стало известно, что формирует у ребенка восприятие мира

Психолог Людмила Заречная рассказала, что материнская любовь безусловна и вечна и именно она формирует у ребёнка восприятие мира.

© Unsplash

«Празднование Дня матери — это возможность выразить ей свою благодарность за все жертвы и усилия, которые она приносит ради нашего благополучия», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, также этот праздник объединяет поколения и напоминает о важности семейных ценностей и традиций.

В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября.

