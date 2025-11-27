Логопед объяснила, почему у детей развиваются проблемы с речью

Логопед Братанова рассказала откуда у детей берутся проблемы с речью
Некоторые проблемы с речью формируются еще на этапе беременности матери, а также при родах. Но если эти этапы прошли удачно, то нужно следить за средой общения ребенка.
Логопед АО «Медицина» из клиники академика Ройтберга Ольга Братанова заявила, что четкость речи ребенка зависит от множества факторов, так как речь сама по себе является сложнейшим психофизиологическим процессом, в котором задействованы мозг, органы слуха и артикуляция. Одни дети могут говорить четче и выразительнее в зависимости от эмоционального состояния и их социальной среды.
В беседе с корреспондентом РИАМО Она также отметила, что многие проблемы с речью у ребенка зарождаются еще на этапе беременности матери и во время родов. Например, на речевых навыках негативно сказывается употребление алкоголя матерью, а также стресс и хронические заболевания. Но даже если этих проблем удалось избежать, то по мере взросления проблемы с речью могут возникнуть из-за недостатка живого общения с людьми.
«Гаджеты, мультфильмы и социальные сети заменяют живые диалоги, а родители, занятые работой и стрессом, меньше разговаривают с детьми. В результате ребенок слышит много звуков, но редко вступает в реальное взаимодействие — не получает эмоционального отклика, не учится выражать свои мысли и чувства словами», — отметила Братанова.
