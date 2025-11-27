Логопед объяснила, почему у детей развиваются проблемы с речью

Некоторые проблемы с речью формируются еще на этапе беременности матери, а также при родах. Но если эти этапы прошли удачно, то нужно следить за средой общения ребенка.

© runews24.ru

Логопед АО «Медицина» из клиники академика Ройтберга Ольга Братанова заявила, что четкость речи ребенка зависит от множества факторов, так как речь сама по себе является сложнейшим психофизиологическим процессом, в котором задействованы мозг, органы слуха и артикуляция. Одни дети могут говорить четче и выразительнее в зависимости от эмоционального состояния и их социальной среды.

В беседе с корреспондентом РИАМО Она также отметила, что многие проблемы с речью у ребенка зарождаются еще на этапе беременности матери и во время родов. Например, на речевых навыках негативно сказывается употребление алкоголя матерью, а также стресс и хронические заболевания. Но даже если этих проблем удалось избежать, то по мере взросления проблемы с речью могут возникнуть из-за недостатка живого общения с людьми.

«Гаджеты, мультфильмы и социальные сети заменяют живые диалоги, а родители, занятые работой и стрессом, меньше разговаривают с детьми. В результате ребенок слышит много звуков, но редко вступает в реальное взаимодействие — не получает эмоционального отклика, не учится выражать свои мысли и чувства словами», — отметила Братанова.

Врач заявила, что в конце осени дети часто болеют из-за дефицита полезных веществ в организме.

Педиатр Дарья Моисеева рассказала, как распознать коклюш у ребенка.