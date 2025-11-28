Что такое родительское выгорание и как с ним бороться

Психолог рассказала, в чем кроется причина усталости и выгорания. По словам Ксении Лапшиной, негативное психологическое состояние часто связано с родительскими установками, которые побуждают людей брать на себя повышенную ответственность. В детстве закладывается установка «вести себя хорошо: всегда выполнять просьбы родных, учиться только на «отлично. Затем этот сценарий переходит во взрослую жизнь и приводит к тому, что люди живут для других и не прислушиваются к собственным потребностям, сообщает РИАМО.

Эксперт рассказала, что сценарий жизни складывается по примеру родителей. Такой сценарий диктует, как правильно поступать, чтобы заслужить одобрение и любовь. Многие дети, вырастая, выбирают профессию и даже спутников жизни не потому, что сами этого хотят, а потому что «так надо».

В результате человек привыкает думать, что нельзя уделить внимание себе «что люди скажут. Начинает накапливаться усталость. Авторитарные родители часто влияют на жизнь уже взрослых детей, например, критикуя их манеру воспитывать внуков. Психолог отметила, что, попадая на прием, такие пациенты сами не могут сформулировать, чего хотят. Их личные желания для них самих остаются тайной.

Процесс психоэмоционального выгорания родителей протекает в несколько стадий. На первых порах, когда в семье только появляется ребенок, возникают положительные эмоции и энтузиазм. Но затем тревожность растет, а концентрация снижается. Поскольку ребенок не соответствует идеальному образу, придуманному родителями, растет раздражительность, возможны проблемы со сном.

Для обратимого истощения характерны апатия и перепады настроения. При более серьезной стадии возникают пренебрежение своими потребностями, отрицание проблем, ощущение внутренней пустоты. В таком случае эксперт посоветовала проконсультироваться с врачом, сменить обстановку и проанализировать причины случившегося.

Чтобы избежать выгорания, следует не забывать о себе и своих увлечениях, не терять себя. Психолог подчеркнула, что ребенку нужна улыбающаяся и счастливая мать. Видя, что она живет полноценной жизнью с интересными увлечениями, ребенок сам начнет тянуться к новому.

Ранее психолог рассказала, почему нужно бороться с негативными мыслями. Они заранее подрывают веру человека в собственные силы и закрепляют неблагоприятные результаты. Позитивное мышление, напротив, способно изменить жизнь к лучшему.