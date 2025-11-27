Губернатор Подмосковья сообщил об эффективности спецклассов

В Московской области масштабно развивается система предпрофессионального образования. Как сообщил губернатор Андрей Воробьев, специализированные классы созданы уже в 90% школ региона, где обучаются свыше 47 тысяч детей. За последний год их количество увеличилось на 42%.

Ученики могут углубленно изучать IT, инженерное дело, медицину, предпринимательство, педагогику, агротехнологии, медиа или быть кадетами. По словам губернатора, такое обучение помогает школьникам лучше подготовиться к экзаменам и осознанно выбрать будущую профессию, будь то сфера IT, бизнес или медицина, пишет 360.ru.

Программа демонстрирует высокую эффективность. Восемь из десяти выпускников этих классов поступают в вузы на бюджетные места. Наибольший успех у учеников IT-направления: 94% из них получают бесплатное высшее образование. Среди выпускников инженерных и медицинских классов этот показатель составляет 89% и 84% соответственно.

Результаты ЕГЭ выпускников специализированных классов стабильно выше, чем у остальных школьников России. Ученики IT-классов сдали информатику, математику и физику в среднем на 9 баллов лучше, а юные инженеры и предприниматели — на 7 баллов.

Важным элементом обучения является сотрудничество с ведущими компаниями и вузами. Более 400 партнеров, включая «Росатом» и корпорацию «Рубин», предоставляют школьникам места для практики. Выпускники чаще всего поступают в такие университеты, как МГТУ им. Баумана, МФТИ и МИФИ, с которыми школы активно взаимодействуют. За успехи в предпрофессиональной подготовке абитуриенты могут получить до 10 дополнительных баллов при поступлении.