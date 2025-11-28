Педиатр «СМ-Клиники» для детей Танзиля Гедиева рассказала, что ребёнку после шести — восьми лет уже необходимо спать отдельно от родителей.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что при таком подходе дети, как правило, быстрее засыпают и развивают самостоятельность.

В то же время, по словам специалиста, каждый ребёнок требует индивидуального подхода.

«Важно не слепо руководствоваться общими рекомендациями, а обратиться к педиатру, чтобы принять решение, благоприятное для ребёнка», — добавила врач.

Ранее врач-офтальмолог Анастасия Самарина рассказала, что детям следует разрешать смотреть телевизор не более двух часов в сутки с перерывами по 30 минут.