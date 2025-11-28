Ученые выяснили, как формируется доверие ребенка к миру

Новое исследование Университета Райхмана (Израиль) показало, что уже в течение первого года жизни младенцы формируют ожидания относительно того, как взрослые будут реагировать на их стресс или плач. Регулярное спокойное и поддерживающее поведение матери приводит к тому, что ребенок ожидает помощи и развивает чувство безопасности. Непоследовательные или отстраненные реакции, напротив, формируют у младенца недоверие и снижает ожидание поддержки.

Работа опубликована в журнале Attachment & Human Development. В исследовании участвовали 72 матери и их дети. Наблюдения проводились дважды — в возрасте четырех и десяти месяцев.

Когда младенцам было четыре месяца, исследователи фиксировали естественные взаимодействия дома: как матери реагируют на плач — утешают ребенка или сохраняют дистанцию. Через полгода детей пригласили в лабораторию, где им показали кукольную сценку: плюшевый «воспитатель» один раз реагировал мягко и поддерживающе, а другой — холодно и безразлично. Ученые оценивали продолжительность взгляда, интерес и то, с какой фигуркой младенцы хотят играть.

Результаты оказались последовательными. Дети, которые в 4 месяца получали спокойную и открытую поддержку, в 10 месяцев ожидали такой же отзывчивости от персонажа и предпочитали играть с «добрым» медведем. Младенцы, сталкивавшиеся с более отстраненными реакциями дома, чаще проявляли безразличие и выбирали неотзывчивого «воспитателя».

Исследователи отмечают, что эти предпочтения отражают формирование ранних внутренних моделей привязанности. То, как родители реагируют на стресс младенца в первые месяцы жизни, определяет его базовое представление о мире — как надежном и поддерживающем или, напротив, непредсказуемом.

Доктор Тали Френкель, руководитель исследования, подчеркивает, что первый год жизни — критический период, когда последовательная и внимательная родительская отзывчивость способствует развитию у ребенка эмоциональной устойчивости и фундаментального доверия к окружающему миру.