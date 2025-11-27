Лор рассказал, как выбрать безопасные капли в нос для детей

Ребенку при насморке достаточно регулярно промывать нос солевыми растворами, все остальные препараты должны применяться только после консультации с педиатром. Об этом «Газете.Ru» рассказала лор-врач сети «Клиника Фомина» Лусине Симонян.

© Freepik

«Солевые растворы — самая безопасная и универсальная категория средств для ухода за носом. Изотонический раствор (0,9%) подходит для ежедневной гигиены и увлажнения слизистой. Гипертонический раствор (2% и выше) помогает уменьшить отек и разжижить густую слизь. Такие капли разрешены с рождения, не вызывают привыкания, подходят для профилактики. А вот сосудосуживающие средства (деконгестанты) используются строго по показаниям и только по рекомендации врача. Эти препараты снимают выраженный отек и облегчают дыхание. Действующее вещество фенилэфрин можно применять с рождения, действует недолго. Оксиметазолин разрешен с одного года, отличается более длительным действием. Важно: сосудосуживающие капли используют не чаще 2–3 раз в сутки и не дольше 3–5 дней», — пояснила Симонян.

Помимо очищенной воды и солевого раствора безопасные детские капли могут содержать дополнительные увлажняющие компоненты.

«Это может быть декспантенол (Пантенол) — он способствует восстановлению раздраженной слизистой. Эфирные масла допустимы только у детей старшего возраста и с большой осторожностью из-за риска аллергии. У грудничков не применяются», — обратила внимание Симонян.

Врач также рекомендовала внимательно выбирать подходящую форму лекарства. Грудничкам — только капли, так как спреи под давлением повышают риск развития отита. Детям старше 1–2 лет — мягкие детские спреи.