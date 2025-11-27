Педиатр объяснил, какой должна быть первая помощь ребенку при простуде

При первых симптомах простуды ребенку не нужны «сильные» лекарства — основой лечения остаются увлажнение слизистой, комфортный микроклимат, достаточное питье и жаропонижающие при необходимости. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-педиатр сети «Клиника Фомина» Христина Алешина.

«Основой лечения простуды у детей остается регулярное применение изотонических растворов для гигиены носа — стерильной морской воды или обычного солевого раствора в концентрации 0,9%. Такие средства мягко увлажняют слизистую, разжижают слизь, уменьшают заложенность и подходят детям любого возраста, включая новорожденных. Если ребенок еще не умеет высмаркиваться, допускается аккуратная аспирация носового секрета. Эту процедуру следует проводить деликатно, чтобы не травмировать слизистую носа ребенка», — сказала Алешина.

Врач рекомендовала использовать жаропонижающие средства только при повышении температуры тела ребенка с выраженным дискомфортом.

«Основными действующими веществами являются парацетамол и ибупрофен. Форма выпуска влияет не на эффективность, а лишь на удобство: малышам лучше давать сиропы, при рвоте помогут ректальные свечи, а детям постарше можно дать таблетки или суспензии», — отметила Алешина.

По ее словам, важным элементом лечения является окружающая среда, в которой находится ребенок.