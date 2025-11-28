Как в Москве помогают женщинам планировать беременность

В ближайшее воскресенье в нашей стране отмечается День матери. Праздник, посвященный безусловной материнской любви, заботе и уважению к женщинам, подарившим жизнь. Но это счастье, увы, дано не всем. Все чаще бывает, что на первый план в молодой семье выходят карьера, квартира, финансовый достаток, а продолжение рода откладывается на потом. И вот когда, казалось бы, время обзавестись малышом наступило, но уже не получается - женщина не может забеременеть. Годы же уходят, время упущено... Чтобы снизить число москвичек, которые могут оказаться в такой ситуации, год назад в Москве запустили городскую программу "Стану мамой", цель которой - помочь женщинам планировать беременность, испытать, несмотря ни что, радость материнства. Корреспондент "РГ" встретилась с молодыми мамами, которые искренне благодарны этой программе.

...В районе Марьино, у дома по улице Перерва, 28, в коляске требовательно плачет младенец. Молодая мама, 31-летняя москвичка Дарья Федеряева, берет сына на руки. Она участница проекта "Стану мамой", и четырехмесячный Мирон - лучшее свидетельство того, что это участие оказалось удачным. Как рассказывает Дарья, замужем она шесть лет, о том, что пора бы обзавестись малышом, с мужем говорили:

"И тут в соцсетях я увидела информацию о том, что в рамках этой программы можно бесплатно пройти целый комплекс исследований, сдать в том числе и анализ крови на уровень Антимюллерова гормона (АМГ), который помогает оценить свой запас яйцеклеток, готовность организма к зачатию".

Сдав анализы в Центре женского здоровья, выяснила, что в организме не хватает ряда микроэлементов и витаминов. Прошла курс лечения и в ноябре узнала, что беременна. "Нашей радости не было предела, муж предлагал перейти наблюдаться в частную клинику:

"Я отказалась - наш центр и так выглядит как хорошая платная клиника: оборудование новейшее, классное".

Беременность и роды прошли удачно. Малыш, словно услышав просьбу мамы, родился не в ее день рождения, а через несколько дней, выбрав красивую дату 25.07.25. Дарья надеется, что через пару лет программа ей снова понадобится, - они планируют второго ребенка.

Еще одна москвичка, 35-летняя Галина Спесивцева, готовится стать мамой в апреле. То, что она забеременела, женщина считает чудом.

"Мы с мужем пытались стать родителями 10 лет. Раз в год ходила в районную женскую консультацию, где мне говорили, что все в порядке, - рассказывает Галина. - Мы уже отчаялись..."

Коллега посоветовала обратиться к специалистам в Центр женского здоровья на улице Яблочкова. От дома было далеко, зато близко от места службы - Московского молодежного театра, где Галина работает актрисой. Центр оказался светлым, просторным и очень уютным. Прошла чекап, включая анализ АМГ. Расписали на три месяца лечение. И спустя их женщина оказалась волшебным образом беременной - без всяких ЭКО и других современных вмешательств.

"Если бы такая программа была раньше, мой ребенок уже ходил бы в четвертый класс", - сожалеет москвичка.

Ведь сама она из большой семьи и всегда мечтала, что и у нее будет такая семья:

"Очень рада, что наконец буду мамой. Последний спектакль-премьеру "Рождественская песнь" по Диккенсу сыграю 8 января. Роль у меня многодетной мамы миссис Крэтчит, а потом уйду в декрет и буду заниматься подготовкой к появлению долгожданного чуда. Надеюсь еще вернуться в центр за пополнением семейства".

Центров женского здоровья с каждым годом в столице все больше, сейчас их 15. Два последних распахнули свои двери в конце ноября. Они вошли в состав городской клинической больницы N 31 имени академика Г.М. Савельевой и городской больницы имени А.К. Ерамишанцева. Оба центра оказывают амбулаторную акушерско-гинекологическую помощь по новому стандарту. Как отмечал ранее в своей социальной сети мэр столицы Сергей Собянин, такие клиники - ключевой элемент нового московского стандарта медпомощи, в основе которого лежит всесторонняя забота о женском здоровье. Стандарт включает полный цикл услуг: от консультаций и обследований до сопровождения во время беременности, родов и после них в структуре единого медицинского комплекса.