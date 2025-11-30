Психолог объяснила, почему не уследить за ребенком иногда полезно

Иногда ошибки в воспитании, которые родители считают «провалами», могут пойти на пользу ребенку. Об этом в беседе с РИАМО сообщила психолог «Онлайн-школы № 1» Кира Гольдштейн. К примеру, когда взрослый не уследил за чем-то, дети сталкиваются с необходимостью решать вопрос самостоятельно, отметила специалист.

«В этот момент малыш получает первый опыт собственной компетентности: «Оказывается, я могу сделать это сам», — сказала Гольдштейн.

Кроме того, по ее словам, когда мама признает, что устала, ребенок видит пример: взрослые не всесильны и в этом нет ничего постыдного.

Также психолог посоветовала родителям признавать ошибки, если ребенок в каком-либо вопросе оказался прав. Для него это звучит как «Твое мнение может быть услышано и принято». Формируется здоровая уверенность, пояснила эксперт.

