Психиатр призвал не изолировать «трудных детей» от семьи

Такой способ реабилитации неэффективен.

Необходимо наладить коммуникацию ребёнка с родителями, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» член Национальной наркологической лиги Василий Шуров.

«Если подросток трудный, выздоравливать должна вся семья. Если он зависимый, мы делаем тесты каждую неделю, не отрываем ребёнка от учёбы и его привычного контекста, потому что потом ему будет тяжело возвращаться. Подростки не умеют делать правильный выбор, эмоционально могут быть нестабильны, поэтому важно работать со всей семьёй. Часто проблемы начинаются из-за разрушенной коммуникации в семье, и выздоравливают и меняют своё поведение все. Если ребёнок трудный, надо прийти на консультацию. Есть детские психиатры, наркологи, психологические службы. Желательно пойти официальным путём, разобраться, в чём он трудный, по каким критериям. Многие вещи заканчиваются амбулаторно, не требуются такие жертвы с полной изоляцией».

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту избиения подростков в реабилитационном центре Истры. По данным следствия, в учреждении в Дедовске 24 несовершеннолетних с различными зависимостями находились незаконно. Организаторы нелегального реабилитационного центра скрылись.

23 ноября в реанимационное отделение больницы в бессознательном состоянии был доставлен 16-летний молодой человек со множественными ушибами головы, туловища и конечностей, а также следами связывания рук и ног.