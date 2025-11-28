Исследование показало, как родители относятся к няням

Большинство российских родителей испытывают тревогу, когда оставляют ребенка с няней или бебиситтером. Это показало совместное исследование сервиса онлайн-психотерапии «Ясно» и платформы по поиску бебиситтеров Kidsout.

По данным опроса, около 70% родителей ощущают беспокойство, доверяя ребенка постороннему взрослому, и лишь каждый четвертый испытывает спокойствие.

Главные страхи связаны с тем, что няня может не справиться (58%) или что ребенок находится вне поля зрения (53%). Каждый третий опасается, что ребенок будет скучать или почувствует себя покинутым.

При этом все больше родителей прибегают к помощи нянь: 84% отмечают, что услуги бебиситтера освобождают время для других задач, а почти половина — что это помогает восстановить силы. Свободное время чаще всего тратится на бытовые задачи, работу, отдых или время с партнером.

Эксперты подчеркивают, что делегирование — важная часть здорового баланса. Ребенку нужнее не идеальный, а счастливый родитель, отмечают специалисты «Ясно» и Kidsout.

Типичный пользователь услуг бебиситтера — женщина 25–44 лет, мама одного-двух детей. Около 65% из них работают, но лишь треть обращаются к услугам няни еженедельно.