Психолог Иванова рассказала о роли матери на протяжении всей жизни ребенка

Психолог Карина Иванова рассказала о значимости материнского влияния на жизнь ребенка. Она отметила, что мать является первой учительницей, наставницей и подругой, формирующей характер и личность своего чада.

© Вечерняя Москва

Любовь, забота и поддержка мамы остаются с человеком всю жизнь, помогая преодолевать трудности и добиваться успехов. С возрастом дети начинают ценить материнские советы и жизненный опыт, перенимая ценные качества, такие как терпение, сострадание и сила духа.

— С годами мы начинаем осознавать, что мать — это не только источник любви, но и мудрости. Ее жизненный опыт, ее советы становятся для нас бесценными. Она знает, как справляться с трудностями, как находить выход из сложных ситуаций. Мы учимся у нее терпению, состраданию и силе духа. Мать вдохновляет нас на достижения, верит в нас даже тогда, когда мы сами сомневаемся, — уточнила Иванова.

Несмотря на расстояния и изменения ролей, связь между матерью и ребенком сохраняется, оставаясь символом настоящей и вечной любви, сообщает РИАМО.

Конфликты с ребенком можно просто разрешить с помощью «техники медвежонка». Подробнее об этом рассказала психолог, нейробиолог Мария Овчарова.

В свою очередь, психолог Лариса Никитина рассказала, что некоторые женщины могут неосознанно соперничать с дочерьми. По ее словам, это называется «комплекс Электры».