Психолог объяснил, почему вредно быть «идеальной мамой»

Когда мама пытается быть идеальной, атмосфера в семье становится неестественно ровной, почти безжизненной, что негативно отражается на ребенке. Об этом в интервью РИАМО предупредила психолог «Онлайн-школы № 1» Кира Гольдштейн. По ее словам, внутри безупречной картинки детям часто становится тревожно, поскольку с совершенными родителями трудно оставаться собой.

© Газета.Ru

«Ребенок словно попадает в мир, где ошибок не существует, а значит, ему тоже ошибаться нельзя. Так формируется перфекционизм, боязнь собственных промахов. И в результате постепенно пропадает доверие к собственным чувствам. Ведь мама всегда знает, как лучше, всегда реагирует правильно», — отметила специалист.

В итоге ребенок учится подавлять свои чувства, подстраиваться и соответствовать. Но самое ужасное, что он перенимает установку: «меня любят только тогда, когда я не совершаю ошибок», добавила она.

До этого Гольдштейн говорила, что иногда ошибки в воспитании, которые родители считают «провалами», могут пойти на пользу ребенку. К примеру, когда взрослый не уследил за чем-то, дети сталкиваются с необходимостью решать вопрос самостоятельно.

Кроме того, по ее словам, когда мама признает, что устала, ребенок видит пример: взрослые не всесильны и в этом нет ничего постыдного.