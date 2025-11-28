Психолог объяснил, как правильно ругать своего ребенка

Конфликты с ребенком можно просто разрешить с помощью «техники медвежонка». Подробнее об этом рассказала психолог, нейробиолог Мария Овчарова.

По ее словам, в такой ситуации мама может рассказать плюшевой игрушке, чем недовольна, используя ее как способ выпустить эмоции и не сорваться на ребенка.

«Например, мама и дочка поссорились из-за разбросанных игрушек. Вместо крика мама берет в руки плюшевого мишку и начинает ему рассказывать: "Я так расстраиваюсь, когда прихожу в комнату и вижу все это, я переживаю, что мой ребенок поранит ножку или потеряет что-то очень важное". Дочка в этот момент слушает. Ей не нужно защищаться и чувствовать себя виноватой», — объяснила специалист.

Психолог уточнила, что после этого маме необходимо протянуть игрушку дочери и попросить поделиться с мишкой эмоциями. Овчарова утверждает, что в такой ситуации должен получиться безопасный разговор, который поможет укрепить связь между родителем и ребенком, сообщает News.ru.

