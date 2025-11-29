Свист при дыхании у ребенка: когда нужно бежать к врачу

Свистящее дыхание у ребенка может быть тревожным сигналом развивающегося бронхообструктивного синдрома — опасного состояния, при котором сужаются мелкие бронхи и нарушается нормальное поступление воздуха в легкие. Особенно опасно, когда свист появляется на выдохе: это прямое указание на то, что дыхательные пути сужены и ребенку требуется срочная медицинская помощь. Почему возникает этот симптом и когда нужно немедленно обращаться к врачу, чтобы предотвратить серьезные осложнения, «Вечерняя Москва» узнала у врача-педиатра сети многопрофильных клиник «Неболит» Анны Смирновой.

© Вечерняя Москва

Что такое свист при дыхании и почему он возникает

Главным механизмом развития свиста является сужение просвета бронхов мелкого калибра, то есть тех, что находятся в глубоких отделах дыхательных путей, рассказала доктор:

«Самыми мелкими из них являются бронхиолы, которые располагаются вблизи альвеол. Они обладают очень маленьким диаметром, и их сужение при дыхании как раз и приводит к свисту — бронхообструктивному синдрому».

Основные причины сужения бронхов:

наличие воспалительного процесса в слизистой бронхов и бронхиол наряду со скоплением слизи;

спазм мышечных клеток.

«Очень часто эти два фактора присутствуют одновременно», — отметила врач.

Бронхообструкция — это не окончательный диагноз, а лишь симптом, присутствующий при различных заболеваниях, подчеркнула специалист. Если говорить о детях, то наиболее часто причинами являются:

обструктивный бронхит или бронхиолит на фоне респираторной вирусной инфекции;

кашель на фоне аллергических процессов;

дебют бронхиальной астмы (особенно при отягощенной наследственности).

«Более редкими причинами являются врожденные аномалии строения бронхов, инородные тела, пороки сердца и другие патологии», — добавила доктор.

Вирусные инфекции как основная причина

По ее словам, чаще всего к появлению обструкции бронхов приводят РС-вирусная, аденовирусная инфекции или вирус парагриппа. Они начинаются как банальная простуда, но на 2–4 сутки болезни родители замечают, что у ребенка появились сухой кашель, одышка и (или) свистящие хрипы на выдохе.

«Причина в том, что вирусные частицы, проникая в нижние отделы дыхательных путей, приводят к выработке слизи и аллергическому спазму мышечной стенки бронхов. Постепенно при правильном лечении спазм спадает, мокрота начинает отходить, и малыш поправляется, — пояснила врач. — Многие считают, что бронхиальная астма — взрослая болезнь. Это совсем не так. На сегодняшний день, к сожалению, этот диагноз может быть поставлен даже трехлетнему малышу при наличии симптомов и результатов обследования, подтверждающих его».

Частые обструктивные бронхиты на фоне респираторной болезни — главная причина появления астмы в детском возрасте, предупредила педиатр.

Основные симптомы бронхообструкции

Родителям следует обратить внимание на следующие проявления:

одышка, которая может возникать при плаче, физической нагрузке, а иногда и в покое;

появление свистящих хрипов, причем именно на выдохе;

в акт дыхания включается вспомогательная мускулатура (межреберные мышцы, которые втягиваются на выдохе, мышцы шеи напрягаются);

в тяжелых случаях ребенок принимает наиболее удобную для себя позу, сидя на стуле или стоя, опираясь руками в подлокотники;

в положении лежа состояние обычно ухудшается;

сухой кашель, не приносящий облегчения (но иногда его нет вообще);

при тяжелой степени обструкции может возникнуть цианоз кожи вокруг рта, под носом, в области ногтей на руках и ногах.

«При появлении свистящего дыхания необходимо незамедлительно обратиться к врачу — педиатру, аллергологу, пульмонологу — для проведения полноценного осмотра. При необходимости — для проведения лабораторно-инструментальных методов диагностики и дообследования. Ранняя диагностика и правильное лечение помогут предотвратить развитие серьезных осложнений и хронизации процесса», — заверила специалист.

От бронхиальной астмы страдают миллионы людей. «Вечерняя Москва» узнала у врача-аллерголога Надежды Логиной, какие симптомы указывают на развитие недуга и какие существуют методы лечения.