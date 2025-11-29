Психиатр ответил, когда телевизор не будет вредить детям

Психиатр, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер рассказал, что телевизор не будет вредить детям при соблюдении нормы.

В беседе с «Радио 1» эксперт выразил мнение, что просмотр ТВ не несёт серьёзных негативных последствий.

«В мультфильмах тоже речь, фразы, действия. Они дарят ребёнку положительные эмоции и помогают в развитии чувства юмора, памяти. Главное — выбирать хорошие мультики. Нужно, чтобы они были по возрасту», — пояснил Теслер.

