Педиатр объяснил, с какого возраста ребенок должен спать отдельно

Вопросы правильной организации сна детей, в том числе с какого возраста ребенку следует спать одному, продолжают вызывать споры среди родителей. Помогла разобраться в этом вопросе, а также рассказала о преимуществах и рисках совместного сна в беседе с «Газетой.Ru» педиатр «СМ-Клиника» для детей Танзиля Гедиева.

© Unsplash

Специалист отметила, что хотя исследования не дают однозначного ответа, совместный сон имеет несколько важных преимуществ.

«В частности, в грудном возрасте совместное нахождение с матерью ночью удобно для грудного вскармливания. Тесный контакт младенца с матерью стимулирует лактацию, укрепляет эмоциональную связь», — пояснила врач.

По данным исследований, которые привела Гедиева, дети, спящие с родителями, реже страдают от ночных кошмаров и энуреза. Также есть свидетельства, что такие дети во взрослом возрасте демонстрируют более стабильный эмоциональный фон и высокую самооценку.

Однако педиатр предупредила и о возможных рисках. В младенчестве неправильная организация спального места, курение и инфекционные заболевания родителей могут представлять угрозу для здоровья малыша. Кроме того, активность родителей в кровати может нарушать сон ребенка, приводя к частым пробуждениям.

Эксперт также обратила внимание, что дети, спящие отдельно, обычно быстрее засыпают и развивают самостоятельность. При этом те, кто в раннем возрасте делил кровать с родителями, демонстрируют более глубокий сон.

«Большинство преимуществ совместного сна исчерпывают себя к 6–8 годам, хотя для детей с эмоциональными особенностями такой вариант может быть полезен и в школьном возрасте», — добавила врач.

Гедиева подчеркнула, что универсального решения не существует.