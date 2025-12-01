Почему нужно разговаривать с детьми о цифровой гигиене

Вице-президент «Ростелекома» Алексей Чугунов в интервью ТАСС рассказал о важности обучения детей цифровой гигиене. По его словам, обсуждать тему вредоносного программного обеспечения с ребенком необходимо с момента появления у него первого электронного устройства.

© Ferra.ru

Чугунов отметил, что объяснять основы кибербезопасности нужно сразу: какие данные можно оставлять, с кем общаться в сети, что такое вирусы и как злоумышленники могут использовать гаджеты для воздействия на детей и их семьи. В раннем возрасте основная ответственность за обучение лежит на родителях, так как ребенок взаимодействует с экраном неосознанно.

Осознанное формирование навыков цифровой гигиены начинается, когда ребенок способен самостоятельно писать и совершать действия в интернете. С этого момента необходимо работать над этими навыками.