Режиссер ответил, с какими фильмами нужно знакомить школьников

Кинорежиссер, народный артист России Павел Лунгин считает, что учащихся школ необходимо знакомить с работами советских режиссеров Элема Климова, Глеба Панфилова, Вадима Абдрашитова, Александра Миндадзе и Андрея Тарковского. Таким мнением он поделился в интервью ТАСС.

«Фильмы Элема Климова я бы включил: "Иди и смотри", "Агония", может быть, включил бы "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", потому что он учит честности и "нестукачеству". Я бы показывал фильмы Глеба Панфилова: "Начало", потрясающий фильм "В огне брода нет". Я бы показывал фильмы Вадима Абдрашитова и Александра Миндадзе, потому что он говорит, конечно, о тончайшем. И Тарковский перевел на язык кино понятие души, которое было выработано русской литературой XIX века», — сказал собеседник агентства.

Объясняя свой выбор, Лунгин добавил, что фильмы, показываемые в школах, должны учить молодых людей принимать решения.

«Надо учить на какой-то моральный проблеме. Учить — это проблема делать выбор. Учить — это когда ты учишься говорить "нет" или учишься говорить "да"», — заключил режиссер.

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился представить предложения по включению в общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования тем, направленных на знакомство учащихся с классическим кинематографом. Ответственными назначены министр просвещения Сергей Кравцов и гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров.