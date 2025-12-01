Профессор рассказал о причинах эпидемии детского ожирения

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что за шесть последних лет общий уровень заболеваемости ожирением среди детей до 15 лет увеличился на 36,1 процента. При этом первичная заболеваемость, то есть процент детей с впервые установленным диагнозом, возросла на 18,8 процента. Детское ожирение приобрело такие масштабы, что, по мнению экспертов, впору говорить об эпидемии.

Профессор Андрей Продеус — постоянный участник дискуссий о школьном питании. Он считает, что оно должно быть максимально полезным, поскольку зачастую именно школьный рацион закрывает потребность ребенка в витаминах и макроэлементах. Дома он их недополучает из-за неправильных пищевых привычек. И во многом — именно эти пищевые привычки ведут к росту количества полных детей. Но кроме них есть и другие факторы. О них и о том, что со всем этим делать, он рассказал в интервью «Вечерней Москве».

— Андрей Петрович, в своей ежедневной практике вы наблюдаете рост числа детей с избыточным весом?

— Да, конечно, это объективные факты. Разные данные существуют, их можно посмотреть в статистике. Считается, что количество детей с избыточной массой тела увеличилось в 2,5 раза за последнее десятилетие. Но мне, как врачу-иммунологу, аллергологу и педиатру, это видно даже более отчетливо. Почему? Потому что такие «пухленькие» детки, с перетяжечками, мы их относим к лимфатико-гипопластическому типу конституции, они предрасположены к большему количеству проявлений аллергического характера. То есть чем полнее ребенок такого типа конституции, тем больше у него проявлений аллергии, бронхиальной астмы. Под этим лежат очень четкие физиологические причины. И таких детей я с каждым годом вижу на приемах все чаще.

— Кроме того, медики говорят о фиксациях случаев саркопенического ожирения, которое обычно характерно для пожилых. Что это такое?

— Саркопеническое ожирение — это когда на фоне лишнего веса деградирует мышечная масса. Оно возникает при гиподинамии, когда мышцы не тренируются. А ведь мышцы теряются быстро — за недели. Если ребенок двигается только от кровати до дивана, мышечная масса не развивается. Такой ребенок может быть крупным, но не за счет мышц, а за счет жира. Этим детям показано не просто двигаться, а целенаправленно работать над мышечным корсетом.

— Почему дети за последние годы начали стремительно набирать вес?

— Нет единой причины. Тут нужно говорить о целом ряде факторов. Один из них — рост количества родов путем кесарева сечения. Если раньше таких родоразрешений было 14–17 процентов, то сейчас в России их 35–40 процентов. При этом я не против кесарева сечения, в том случае если оно проводится по показаниям. Это и слабость родовой деятельности, и узкий таз, и определенные заболевания или экстренные ситуации. Но, к сожалению, все больше женщин выбирают кесарево сечение без определенных показаний: например, в спорной ситуации они предупреждают врача, что для них предпочтителен именно такой способ родоразрешения.

А что такое кесарево сечение? Это полостная операция, при которой ребенок не проходит по родовым путям и не получает исключительно важный «орган» — материнскую микробиоту. И другой способ ее формирования предполагает другой старт и развитие иммунной и эндокринной систем. Дети, рожденные путем кесарева сечения, имеют выше риски лишней массы тела, аллергических реакций и астмы. Более того, у них значительно больше шансов стать «искусственниками», так как мамам после операции кормить сложнее. Таким образом, ребенок часто недополучает не только микробиоту, но и грудное вскармливание. А искусственное вскармливание тоже нередко ведет к набору лишнего веса.

Следующая вещь — гиподинамия. Увеличилось количество детей, которые готовы сидеть часами в гаджетах вместо активного движения. Любой человек «за 50» расскажет о том, что его детство проходило на улице — в подвижных играх! А сейчас все тусовки происходят в чатах. При этом мы стали жить на порядки лучше — у нас огромное количество любого фастфуда! Я не против шоколадных батончиков и чипсов. Если ребенок достаточно двигается, то лишняя конфета не принесет ему никакого вреда. В отличие от взрослых, у детей высокая скорость обменных процессов. Но если при этом основное место проведения досуга для ребенка — это диван, с буфетом, полным чипсов и конфет, то хороший метаболизм бессилен. Кроме того, дети воспитываются мамами и папами, у которых тоже пищевые привычки далеки от идеальных. Человек ест то, что привык, то, что ему давали дома. А если дома у него только сосиски, макароны и картошка?

— Но я росла в сложные 90-е годы, и у меня дома тоже были сосиски, макароны и картошка.…

— В то время дети гораздо реже сидели в гаджетах. Плюс количество детей, рожденных путем кесарева, было в два раза меньше. Мы не говорим, что все дети полные, мы говорим о росте их числа. И часто одной из причин являются семейные пищевые привычки. Вот, к примеру, приходит бабушка с ребенком (а ребенок в свои 9 весит около 80 кг) и говорит:

«Вот, Дениска, посмотри! Это тот самый известный доктор, которого ты по телевизору видел. Дядя сейчас тебе скажет, что чипсы и фастфуд есть не надо, что это очень плохо!».

Я спрашиваю: «А он сам покупает эти чипсы? Сам зарабатывает и идет в магазин?».

«Нет, — говорит бабушка, — это я ему покупаю».

«Может, вы просто не будете этого делать?» — уточняю я.

Она горестно на меня смотрит: «Но он же просит!».

Я ее прошу написать мне свой полный адрес. Она начала писать и на полуслове остановилась: «А вам зачем?».

Я говорю: «У меня есть знакомый сантехник Иван Иванович. Когда ему захочется водки, он будет приходить к вам».

У нее была пятисекундная пауза, и она вроде бы поняла, что Ивану Ивановичу она водку почему-то не даст. А своему ребенку, для которого эта еда — хуже, чем водка для сантехника, — покупает.

Я попытался таким образом переключить ее на мысль об ответственности, которую она сейчас перекладывает на меня и на внука, но не берет на себя.

Потому что пищевые привычки — это в основном привычки семьи. Мы видим, что к окончанию школы у огромного количества детей развиваются так называемые алиментарно-обусловленные заболевания — то есть связанные с потреблением пищи.

Это болезни желудочно-кишечного тракта: гастриты, язвы, рефлюкс. Это диабет второго типа и ожирение, которые в будущем ведут к атеросклерозу и другим серьезным проблемам. К счастью, сейчас в этот процесс включилось государство: более 60 процентов калорий, белков, углеводов и жиров дети получают в организованном питании, а не дома.

— А как вы относитесь к инициативам по маркировке продуктов и ограничению рекламы вредных продуктов для детей?

— Маркировка — это скорее про контроль качества и безопасность, чтобы исключить контрафакт. В аптеках на всех лекарственных препаратах есть маркировка. А вот ограничение рекламы или введение налогов на сладкие газировки — это уже меры, которые должны ограничивать потребление. Опыт с сигаретами и алкоголем показывает, что это может сработать, но не является панацеей. Если человек любит сладкие напитки, то он их купит. А вообще, говоря о налогах на газировки, у меня всплывает образ из западной рекламы, когда семья полных людей ест огромные бургеры и запивает их диетической колой. На этом примере хорошо видно, что проблема не в конкретном продукте, а в пищевых привычках.

— Насколько влияют на детское ожирение социальные факторы, вроде уровня дохода семьи?

— Мне кажется, что сейчас средний статистический доход в московском регионе позволяет иметь возможность составлять разнообразный рацион, который не должен ограничиваться булкой, макаронами и картошкой. И это не только в столице, но и во всей России так.

Я очень много летаю по стране и наблюдаю, что цены на продукты во многих регионах гораздо ниже, чем в Москве. Дело не в социальном статусе, а в знаниях и культуре питания. Возьмите, например, кавказскую кухню: их стол немыслим без горы зелени, помидоров, огурцов. Это культурный, исторический фактор. А у нас в средней полосе России столько зелени не едят. И для того, чтобы сформировать здоровые пищевые привычки, надо заниматься просвещением. Сейчас у нас имеется огромное количество методических рекомендаций, написанных врачами для врачей, но пока нет экспертных рекомендаций, написанных человеческим языком для людей.

— В сети сейчас столько самопровозглашенных «просветителей». О том, что для похудения надо больше двигаться, меньше есть и отдавать предпочтение белковым продуктам, знает даже тот, кто далек от ЗОЖа в целом. Что еще экспертное сообщество может донести до людей?

— В теории многие вещи люди знают, но на практике — нет. Так, у меня есть три базовых правила. Во-первых, никаких голодовок! Есть нужно регулярно, чтобы избежать скачков сахара. Во-вторых, объем каждой порции не должен превышать 250–300 миллилитров — размер стакана. И в-третьих, вода важнее еды! Если человек пьет мало, то у него нарушен метаболизм, а значит, существуют проблемы с лишним весом. Пить 1,5–2 литра в сутки — сложно для многих, особенно для женщин, но это необходимо! Так, я проводил образовательные семинары с учительницами младших классов. Большая часть из них имела лишний вес. Выяснилось, что все они неправильно питаются, потому что некогда отойти — маленькие перемены, много работы. Но это полбеды. Оказалось, что они еще и не пьют, мол, а вдруг на уроке мне захочется в туалет, а я не могу оставить класс.… Я говорю, а вы хотите прививать хорошие привычки детям? Вы же — образец подражания для ребят!

Сегодня в каждой школе на этаже и в классе стоят кулеры с водой для того, чтобы была возможность пить. Государство может поставить кулеры, чтобы у каждого был доступ к чистой воде вместо газировки. Врачи могут рассказать о том, что это нужно делать, но заставить человека невозможно, если он сам не захочет. Для этого и нужно просвещение.

— С питанием и водой понятно. Но как замотивировать детей больше двигаться?

— Сейчас очень многое делается для того, чтобы у людей были возможности для физической активности — во дворах и парках строятся площадки и стадионы. Есть бесплатные спортивные секции, правда, они не всегда расположены рядом с домом, нередко туда надо возить детей, но это опять же вопрос к семье. А сегодня в семьях родители не то, чтобы не ищут возможности для того, чтобы обеспечить детям необходимую физическую активность, но и нередко ограждают их от нее. Так, я часто сталкиваюсь с непониманием, зачем вообще нужна физкультура в школе. Это, мол, потеря времени…. А если транслировать это вслух своему ребенку, то и ребенок будет также относиться к предмету.

Необходимо менять отношение семьи! Если ребенку нравится играть в футбол, он отложит гаджет и пойдет играть с друзьями. Нужно, чтобы у него была такая возможность и желание.

— А как вы относитесь к применению новых препаратов для снижения веса у детей, например аналогов «оземпика»?

— Как раз недавно проводился конгресс для специалистов о возможности использования таких препаратов при определенных степенях ожирения. Существуют определенные критерии того, кому они могут рекомендоваться. Но в любом случае препараты лучше, чем резекция желудка. Ее тоже можно делать, но я не рекомендую — это уже крайняя мера.

Исследования говорят, что эти препараты эффективны и безопасны для детей. Но применять их можно только в случае, когда мы не можем скорректировать вес диетой, а лишний вес является серьезным фактором риска для здоровья. Польза должна превышать риски. Если с их помощью мы сможем быстро снизить вес и сформировать здоровые пищевые привычки, то почему нет? Ведь эти препараты помогают человеку оставаться сытым более долгое время. У него нет необходимости есть больше. И если человек не является пищевым углеводным наркоманом, то впоследствии привычки эти закрепятся.

Ведь ожирение — это не безобидная история, оно ведет как минимум к 13 видам рака, включая рак женской половой сферы и рак желудочно-кишечного тракта. Кроме того, ожирение снижает функцию иммунных клеток и эффективность вакцинации.

— Интересно, есть ли этносы, менее склонные к ожирению?

— Да, согласно некоторым исследованиям, у представителей монголоидной (азиатской) расы, по всей видимости, есть генетические особенности, которые могут снижать склонность к набору лишнего веса и ожирению. Количество людей, которые имеют лишний вес в европеоидной популяции, значительно выше. В среднем у азиатов и продолжительность жизни выше, чем у европеоидов, что также может быть косвенным признаком лучшего метаболического здоровья.

ДОСЬЕ

Андрей Петрович Продеус — врач-педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор, телеведущий. Известен как соведущий и эксперт телевизионной передачи «Жить здорово!» на Первом канале. В 2002 году возглавил кафедру педиатрии ПФ РГМУ (РНИМУ) им. Пирогова, стал одним из самых молодых заведующих в истории вуза. В 2003 году стал доктором медицинских наук. С 2017 года руководит кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Высшей медицинской школы. Автор единственной в мире количественной скрининговой тест-системы по оценке состояния развития иммунной системы у человека. Эта методика легла в основу предложения по технологии неонатального скрининга первичных иммунодефицитов в практическом здравоохранении.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, число детей и подростков с избыточным весом за последние 40 лет выросло в 10 раз. Сегодня каждый третий подросток имеет лишний вес или страдает от ожирения. Что привело к такому резкому росту числа случаев детского ожирения и как решить эту проблему, «Вечерней Москве» рассказала нутрициолог Ольга Филина.

