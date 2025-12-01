Почему отсутствие отца в семье перестало быть «ненормальным» в России

Однако популярная сегодня «интернет-психология» способствует излишней драматизации семейных вопросов.

Активное обсуждение темы «недолюбленности» родителями может спровоцировать проблемы с взаимоотношениями без объективных на то причин.

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразила психолог Люция Сулейманова.

«Мы уже живём в такое время, что у нас 75% разводов. Поэтому у нас отсутствие папы как папы, который живёт в семье, уже перестало быть не нормой. Когда мы говорим про «отцов-призраков», мы не будем сейчас драматизировать ситуацию, мы просто исходим из того, что когда ребёнок уже во взрослом состоянии ощущает, что у него отца не было, а у нас такая интернет-психология очень сильно перегревает на тему того, что родители тебя недолюбили, недодали, не были рядом в нужный момент и так далее, что происходит сильнейшая драматизация. Когда внутри есть такая драматизация, любого отца можно сделать «призраком», даже если он с тобой вообще ходил, был 24 часа вместе».

