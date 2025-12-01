Можно ли «прирастить» обратно выбитый зуб у ребенка

При выпадении коренного зуба у ребенка шанс на его сохранение увеличивается, если поместить зуб обратно в альвеолу в течение 15 минут. Об этом изданию MedicalXpress (MedX) рассказал доктор медицинских наук Стюарт Брейдин, сотрудник отделения неотложной помощи Детской больницы К.С. Мотта.

© Газета.Ru

По словам эксперта, шансы на приживление постоянного зуба значительно выше, если вернуть его в костное углубление как можно быстрее. Однако даже при более позднем вмешательстве, в течение часа после получения травмы, зуб можно сохранить при правильных действиях.

Врач советует аккуратно держать зуб за коронку, избегая касания корня, который содержит клетки, необходимые для повторного прикрепления. Зуб следует промыть молоком или солевым раствором — воду и зубную щетку использовать нельзя. После этого зуб можно осторожно вернуть в лунку и зафиксировать с помощью прикуса марли. В противном случае зуб нужно поддерживать во влажной среде — молоке, физиологическом растворе или даже слюне ребенка — до обращения к стоматологу.

После выполнения этих мер необходимо как можно скорее обратиться к специалисту или в отделение неотложной помощи и сообщить о выбитом постоянном зубе, чтобы врачи могли оказать квалифицированную помощь и увеличить вероятность его сохранения.

Ранее в России разработали устройство, показывающее невидимый глазом кариес на зубе.